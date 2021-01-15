天津周四（14日）傍晚發布消息稱，津南區疾控部門在對天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現三份雪糕樣本檢測結果呈陽性，天津市民極為關注。

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據中國時報今天報道稱，天津驚傳雪糕驗出新冠病毒，已售出2747箱。據該報道說，天津當局已對該企業進行全面封控，禁止人員及貨品進出，已對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤。

經過緊急溯源，這些涉疫雪糕一共生產出4836箱，現場封存2089箱，出售的2747箱中1812箱批發售往外省市（均已通報當地防疫指揮部），銷往天津市的935箱中絕大多數還未出售，截至目前真正通過零售進入天津市市場的僅65箱共390盒（每箱6盒）。目前相關部門正在對這65箱的銷售去向進行追蹤。據了解，涉疫雪糕為家庭分享裝，每盒凈含量450克。目前，對病毒來源的追溯等仍在進行中。

據該報道說，初步流行病學調查顯示，該批貨品生產原料包括新西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品；涉事企業直接接觸貨品的工作人員分別按規定於1月7日、10日進行了定期核酸檢測，檢測結果均為陰性。

截至目前，企業相關從業人員1662人已全部管控並進行檢測，其中700人核酸檢測結果顯示為陰性，其餘結果待出。