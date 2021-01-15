孟晚舟丈夫孩子疫情赴加團聚 法庭稱溫哥華保釋奢侈

近日，外界從中國華為公司首席財務官孟晚舟引渡案庭審中得知，孟晚舟的丈夫和孩子去年底獲得加拿大政府特別豁免入境探望，並包下高檔餐廳慶祝聖誕。對照之下，遭中方羈押的兩名加拿大卻仍被剝奪家屬和律師探視的權利。

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據自由亞洲報道說，孟晚舟丈夫孩子入境團聚，兩加拿大人在華仍無探訪權。

因為新冠狀病毒疫情，加拿大關閉了國境，禁止外國人入境，除非外國人要來探望直系的加拿大公民或居民。儘管孟晚舟不是加拿大公民或居民，但加拿大政府基於人道考量，允許她的丈夫和孩子入境探望。孟晚舟還包下一家餐廳，與十幾個人共同慶祝聖誕節。法庭上還提到，去年一次法院聆訊後，孟晚舟認為有獲釋希望時，一架中國南航的飛機早被包下，隨時準備接她回中國。溫哥華的高端精品店也都為她預留專屬空間，讓她可以安心購物。

這些特殊優惠令許多人感到吃驚，輿論抨擊特魯多政府如此善待孟晚舟，卻對拯救兩個加拿大人 - 康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor) 無法起到任何作用。

據加拿大聯邦保守黨負責移民事務的國會議員丹喬（Raquel Dancho）表示，這一決定令人憤慨：“兩個加拿大人根本沒有基本人權，他們只獲得非常少的領事探訪機會，連家人和律師都見不着。自由黨政府沒有作為，卻只顧着為孟晚舟家人鋪紅地毯，迎接他們全家人來這裡過聖誕。我想，沒有加拿大人會感到舒服。”

加拿大外交部議會秘書奧利潘特（Rob Oliphant）說，一切都是依法進行的：“移民局依法可以為與在加拿大臨時居住的直系親屬團聚提供旅行豁免，入境也都遵循衛生指導原則。我知道很多人感到生氣，但加拿大是法治國家，我們不會因為討厭一個人就干擾我們該履行的責任。”

該報道說，不過聯邦新民主黨外交事務評論員哈里斯（Jack Harris）說，移民部授予旅行豁免權的決定是具有高度自由裁量權的，很多申請人都被拒絕：“總是看到很多人等了好幾個月，也提出理由要來加拿大和家人團聚，最終可能還是被拒絕。孟晚舟家人入境的案件絕對不是單純移民官的決定，一定是特魯多的內閣討論過後的政治考量。”加拿大外交部表示，有和中國 “達成協議”，令兩名加人可以獲得“增加家庭和領事的探訪權”。但迄今為止，加國領事人員仍只能一個月一次探訪兩人，家人依然未能到中國探望。

據自由亞洲說，中國外交部發言人趙立堅14日在記者會上提到，中方辦案部門應加方請求，從人道主義考慮，同意康明凱丶斯帕弗於聖誕期間分別與家人通了電話。但是當記者詢問是否會讓兩人的家人到中國探訪，趙立堅沒有給予任何承諾。

據自由時報報道，中國華為財務長孟晚舟因遭美國指控詐欺，在加拿大被捕後，目前處於受到監視的保釋狀態，其律師在去年12月23日就爭取放寬保釋條件，本月12日孟晚舟又以擔心遭保全傳染新冠為由，請求加國法院放寬限制，遭檢方駁斥。

消息稱孟晚舟在12日的保釋聽證會上表示自己擔心疫情，要求加國法院放寬其保釋條件，其丈夫劉曉棕也出庭指出，妻子是害怕被保全人員傳染，聲稱孟晚舟有高血壓，過去也曾因甲狀腺癌動過手術，可能確診新冠肺炎的風險高。劉曉棕又指出，自疫情爆發後，自己時常看到至少有3個保全人員陪着妻子搭車，每天還可能是不同的人在輪班，意指這增加妻子感染的機率。

據該報道，然而檢察官對此相當質疑，披露孟晚舟近日曾多次參加集體出遊，包括在年耶誕節到餐廳和14人一同聚餐，這顯然已違反加國的防疫規定，打臉孟晚舟害怕自己確診的說詞。

此外，在12日的聽證會上也意外揭露孟晚舟在保釋期間的豪奢生活，例如包下整間餐廳和朋友同樂、在溫哥華高檔精品店購物時，要求店家特別騰出屬於她的個人空間供其慢慢選購；另外過去她一度有機會被當庭釋放時，還特別包下1架中國南方航空的飛機，準備載她回中國。

據悉，孟晚舟的保釋金為1000萬加幣（約新台幣2.28億元），保釋條件為只能在溫哥華及附近活動，範圍約100平方英里（約259平方公里），晚上11點至隔日早上6點則處軟禁狀態，不但腳踝上有GPD追蹤器，且24小時受到監視，這些都是孟晚舟及其律師希望加國放寬的限制。