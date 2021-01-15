政府再發布緊急事態宣言一周成果稀薄

日本東京和埼玉、千葉、神奈川1都3縣發布緊急事態宣言已經1周，但是效果稀薄，感染者數繼續增大。14日，全國又有6608名感染者，66人死亡。菅義偉首相強調“1個月後會使事態好轉”,而重病者數達到史上去最多，為920人，病床窘迫狀況惡化，外出的人群的減少幅度不大。

廣告 繼續瀏覽後續

東京都內連日以來一直確認4位數的新增感染者，感染情況不見收束，政府的新型冠狀病毒感染症對策分科委員會的尾身茂會長14日，在參議院內閣委員會表示要強化對策，他指出“要求停止營業也是一個選項”。

東京都知事小池百合子在15日的記者會見中表現出與尾身同樣的見解。

東京都15日又確認有2001人感染新冠。

小池感謝，在伴隨着新型冠狀病毒感染擴大的一周里東京都居民給予的合作，但是她指出：遺憾的是現在的情況下感染狀況依舊非常嚴峻。

日本首相菅義偉在18日召集的例行國會將發表的施政方針演說，目前有些內容14日曝光。關於新冠疫情對策，他將強調“決心在獲得國民合作的同時，我自己也站在抗疫最前線，與都道府縣知事攜手跨越難關”。菅義偉將明確表示“儘早讓新冠疫情平息”。圍繞面向11個都府縣發布的緊急事態宣言，他將強調“儘快走出（疫情最嚴重的）“第四階段”（疫情爆髮式擴大）”。