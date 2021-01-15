有消息稱馬雲在杭州避風頭

阿里巴巴集團創辦人馬雲從去年10月底迄今未公開露面，行蹤成謎引發外界關注與揣測。英國“連線”雜誌（Wired UK）近日引述與馬雲關係密切的消息人士指出，馬雲目前在浙江杭州暫避風頭。

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阿里巴巴集團創辦人馬雲從2020年10月底迄今未公開露面，行蹤成謎引發外界關注與揣測。據中央社報道，馬雲去哪兒？外媒說：在杭州避風頭。英國“連線”雜誌（Wired UK）引述這名消息人士稱，自中國官方暫停螞蟻集團的首次公開募股（IPO）後，馬雲希望避免成為公眾矚目的焦點，因此一直沒有公開露面。消息人士並指馬雲就在杭州，也就是當初創辦阿里巴巴的地方。消息還說，中國監管機構決定對螞蟻集團採取任何措施時，仍可以隨時聯繫到馬雲。

據該報道，阿里巴巴發言人拒絕回應“連線”雜誌關於馬雲下落，以及馬雲下一次公開露面時間等提問。

中央社說，馬雲於2020年10月底在上海外灘金融峰會中，批評中國金融監管制度。之後阿里巴巴旗下的螞蟻集團IPO被暫停，隨後更進一步被調查，馬雲迄今逾兩個月音訊全無。英國金融時報日前則透露，中國官方去年底對媒體下達有關馬雲的報導指引，要求嚴格遵循官方口徑，未經允許不得評論和引述外媒。