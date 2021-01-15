特朗普政府向中國發動最後連環打壓

即將離任的特朗普政府周四再次對中國及大型中國公司發難，因其所指的在南海的不當行為對相關官員和公司實施制裁，並在投資禁令名單中新增九家中資公司。在當選總統拜登於1月20日就職前幾天，特朗普政府的這些行動將進一步加劇與中國的緊張關係。拜登過渡團隊沒有立即回應置評請求。有涉案中國企業澄清與中國軍方沒有干係。

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據路透社說，特朗普政府發動最後的打壓，中海油、中國商飛和小米等中招。中國國企高管、中共及軍方官員以及石油巨頭中海油將面臨新的限制，原因是據稱對南海有主權主張的國家採取脅迫行動。九家中國公司被列入所稱的同中國軍方有關聯企業黑名單，其中包括飛機製造商中國商飛和手機製造商小米。這些公司將受到新的美國投資禁令影響，該項禁令要求美國投資者11月11日前完全出脫黑名單上的企業證券。

據中國大使館的回應指出，可參見1月7日中國外交部的說法。外交部當時指責美國以泛化國家安全概念，將經貿問題政治化和意識形態化，濫用國家力量，無理打壓中國企業。

路透社說，美國國務卿蓬佩奧在宣布制裁時說，“美國與尋求維護他們的主權和利益的東南亞國家站在一起，這符合國際法。”蓬佩奧表示，美國正在對中國國有企業高管、中國共產黨和海軍官員施加簽證限制。他說，制裁是針對那些“在南海有爭議前哨大規模填海造地、建設或軍事化，或(中國)對東南亞主權主張國使用脅迫來阻止他們獲得南海近海資源負有責任或串通一氣的人”。他說，這些制裁也可能適用於他們的直系親屬。

美國商務部指責中海油騷擾和威脅在南海的海上石油和天然氣勘探和開採，“目的是為包括越南在內的感興趣的外國合作夥伴增加政治風險。”

特朗普政府在任期的最後幾天不斷加大施壓，主要針對的目標，是美國認為中國以合作方式來達到軍事目的的民用技術。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)說，中國海油“幫助軍方扮演了威嚇中國鄰居的霸凌角色”，而中國軍方“繼續受益於有惡意目的的政府軍民融合政策”。商務部將中海油列入“實體名單”，要求清單上的企業在接受美國供應商的高科技產品出口前，必須獲得特別許可證。美國商務部還表示，將北京天驕航空產業投資有限公司(Skyrizon)列入軍事終端用戶(MEU)名單，限制其獲得美國出口，因該公司擁有開發、生產或維護軍用產品的能力，如軍用飛機發動機等。

據路透社說，除了中國商飛和小米，美國國防部還將中微半導體設備(上海)股份有限公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空有限公司、中譯語通科技股份有限公司和中國航空集團有限公司加入黑名單。