美國華裔教授隱瞞與北京關係遭逮捕 中國批污名化

針對美國麻省理工學院華裔教授陳剛因隱瞞與中國關係被捕，中國外交部發言人趙立堅今天聲稱不了解這一情況，但要求美方“停止搞政治操弄，停止對中方有關人才計畫的污名化”。趙立堅解釋中國政府一貫主張有關人才交流合作必須建立在“遵守法律”、秉持科學誠信及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。

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據中央社今天報道說，MIT華裔教授隱匿中國關係被捕，中方促停止污名化。在中國外交部下午舉行例行記者會上，趙立堅在回答媒體詢問時，作上述表示。

面對這一問題，趙立堅首先聲稱“我不了解你提到的有關情況”。接着又說，中國政府一貫主張有關人才交流合作必須建立在“遵守法律”、秉持科學誠信及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。趙立堅又說，美方一些部門在辦理有關案件時，應該“專業公平”地行事，“停止搞政治操弄，停止對中方有關人才計畫的污名化，停止干擾破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作”。

該報道說，據美國波士頓聯邦檢察官今天指控，陳剛在尋求資助時瞞騙美國能源部，沒有在納稅申報表上披露外國銀行帳戶，也未透露他為中國機構工作。根據消息，聯邦調查局（FBI）在陳剛家中和麻省理工學院（MIT）辦公室執行搜查令，發現他從許多中國實體收到款項，並協助審查評估中國國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。

陳剛目前是麻省理工學院帕帕拉多微型/奈米工程實驗室（Pappalardo Micro/Nano Engineering Laboratory ）的負責人。檢察官表示，陳剛參與了促進中國技術與科學發展的各種努力，包括應中國駐紐約領事館的要求，擔任中國政府的“海外專家”。