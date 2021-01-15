習近平“求是”警告：世界動蕩變革中國將面對更多逆風逆水

中共黨刊“求是”雜誌今天刊登中共總書記習近平去年8月在經濟社會領域專家座談會的談話內容。他當時稱，世界進入動蕩變革期，中國今後將面對更多“逆風逆水”，必須做好準備應對。

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據中央社今天報道稱，習近平指世界動蕩變革，中國將面對更多逆風逆水。消息說，求是網15日下午刊登這篇題為“正確認識和把握中長期經濟社會發展重大問題”的講稿。

針對“十四五規畫”，習近平提出必須“以辯證思維看待新發展階段的新機遇新挑戰、以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局、以科技創新催生新發展動能、以深化改革激發新發展活力、以深化改革激發新發展活力、以共建共治共享拓展社會發展新局面”等6項要求。

習近平強調，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球大流行使“百年未有之大變局”加速變化，世界進入動蕩變革期。今後一個時期，中國將面對更多逆風逆水的外部環境，必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。習近平還說，中國社會主要矛盾“已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”。

習近平接着表示，推動形成“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”是根據中國發展階段、環境、條件變化提出來的，是重塑中國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。習近平更要求大力提升自主創新能力，儘快突破關鍵核心技術，並稱“這是關係中國發展全局的重大問題，也是形成以國內大循環為主體的關鍵”。

習近平也指出，必須拿出更大的勇氣、更多的措施破除深層次體制機制障礙。要堅持和完善社會主義基本經濟制度，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮“政府作用”，營造長期穩定可預期的制度環境；加強產權和智慧財產權保護，建設高標準市場體系，完善公平競爭制度。

習近平接着重申，對外開放是基本國策，要積極參與全球經濟治理體系改革，推動完善更加公平合理的國際經濟治理體系。“凡是願意同我們合作的國家、地區和企業，包括美國的州、地方和企業，我們都要積極開展合作，形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局”。習近平還說，“越開放越要重視安全，越要統籌好發展和安全，着力增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力”。

中央社說，據習近平並指出，需要認真研究“十四五”時期如何適應社會結構、社會關係、社會行為方式、社會心理等深刻變化，“實現更加充分、更高品質的就業，健全全覆蓋、可持續的社保體系，強化公共衛生和疾控體系，促進人口長期均衡發展，加強社會治理，化解社會矛盾，維護社會穩定”，並作出工作部署。據習近平並在談話尾聲時提到“現在，在波濤洶湧的世界經濟大潮中，能不能駕馭好我國經濟這艘大船，是對我們黨的重大考驗。”