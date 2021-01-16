世衛武漢尋源之際 中國官媒批戰時狀態過頭？

中共官媒新華社今天發表評論，指近來一些出現疫情、甚至沒有疫情的地方政府動輒宣布進入“戰時狀態”，是“濫用”的作法，不僅困惑群眾增加不必要恐慌，且影響正常生產生活。新華社這一評論，是中共官媒首度公開批評“戰時狀態”被濫用的文章。

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據中央社今天報道稱，中共官媒發文批判一有疫情就戰時狀態。 新華社今天發表評論更直指，這幾天有的地方宣布進入“戰時狀態”後，火車站、機場防疫卻漏洞百出；一些地方已有民眾議論，覺得“戰時狀態”跟平時似乎沒有什麼區別。

新冠肺炎疫情在中國爆發1年來，疫情中心的武漢市及湖北省曾使用“戰時狀態”一詞執行防疫。此後，不少出現疫情的地級、縣級、鄉級行政區，也跟着喊出“戰時狀態”。新華社這一評論，是中共官媒首度公開批評“戰時狀態”被濫用的文章。評論指出，民眾面對某地宣布進入“戰時狀態”，常問的是“會不讓出城嗎”？“外出返回是不是得隔離”？但“戰時狀態”是借用軍事表述，只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態。在防疫上，2020年的武漢、湖北保衛戰，可用“戰時狀態”表述，以動員全社會眾志成城抗擊重大疫情。

據這篇評論說，目前中國多點散發和局部聚集性疫情，與當初武漢、湖北“不可同日而語”。尤其是經過一年來與病毒的較量“積累了很多成功、成熟的經驗”，各地完全能做到科學防控、精準防控，有信心遏制目前多點散發和局部聚集性疫情。即使為了形象表述用“XX 保衛戰”，也與“戰時狀態”不可相提並論。

評論提到，因此各地不能隨意宣布進入“戰時狀態”，且濫用“戰時狀態”隱患不少。一是濫用“戰時狀態”表述可能傳遞錯誤訊號，在群眾中製造不必要的恐慌，甚至催生謠言、搶購等失序行為。二是動不動就喊“戰時狀態”容易麻痺民眾心理，淡化人們備戰意識。“狼來了”喊多了，哪天“狼”真來了，真的進入較為緊急的狀態，需要與病毒短兵相接時，反而會喪失應有的警覺，關鍵時刻“掉鏈子”，影響抗疫效果。三是濫用“戰時狀態”表述也有“懶政”之嫌。如果缺少因應疫情風險的能力與辦法，不是透過科學措施、細緻工作紮緊抗疫的籬笆，而是試圖透過簡單的口號、以最小的代價達到最大動員效果，實際上與中央“精準防控”的精神相悖，是作風不嚴不實的表現。

據新華社的評論說，面對冬季新的防疫形勢，各地切勿濫用“戰時狀態”，要實事求是地做好動員工作。例如提倡“就地過春節、非必要不旅行”，就是非常精準的動員。