中國懲罰澳大利亞 缺煤購得他國倒賣的澳煤

中國與澳大利亞近日大打貿易戰，甚至習近平當局正全面抵制澳洲煤炭。不過卻傳出中國向其他國家購買的煤炭，有大部分都是澳大利亞煤炭。 消息沒有透露他國轉手出售澳煤時，價格是否攀升。

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據聯合新聞網今天報道稱，驚傳中共向他國進口煤炭，竟產自“貿易戰死敵”澳洲。

該報道說，中國與澳洲近日大打貿易戰，甚至習近平當局正全面抵制澳洲煤炭、海鮮與龍蝦等相關產品，隨後向其他國家購買煤炭。不過卻傳出中國向其他國家購買的煤炭，有大部分都是澳洲煤炭。消息傳出後，引起不少人關注，恐會讓中國當局抵製成效出現折扣。

該報道引據《澳洲新聞網》消息，中國日前雖然禁止澳洲煤炭進口，不過中國還是透過其他國家進口澳洲煤炭。當地煤炭業者“Whitehaven Coal”表示，中國現在向俄羅斯、印尼、南非、印度，以及巴基斯坦等國家進口煤炭來遞補缺口。事實上，這些國家大部分都是向澳洲進口煤炭，再度轉賣給中國，可以說中國根本是間接進口了澳洲煤炭，證明這項抵製成效有限。

不過，澳洲龍蝦確實因為中國的抵制而受到嚴重影響。根據《華爾街日報》表示，自去年底就停止進口澳洲龍蝦，造成國內龍蝦滯銷，價格也創下最新低紀錄。對此，龍蝦批發商雨零售業“Catalano’s Seafood”經理也說，目前一家人一口氣買30隻龍蝦不稀奇，10隻以上是常常見到的事情，聖誕節就賣出1.3萬鎊，相當驚人。