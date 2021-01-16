任正非二女兒出道入娛樂圈 長城汽車或先挺一下

華為創始人任正非的二女兒姚安娜罕見宣告自己出道，正式進入娛樂圈。此消息引發中國網絡熱議。報道稱，姚安娜的姐姐孟晚舟為華為副董事長兼財務總監（CFO），因美國政府申請引渡的官司，被迫留在加拿大，被國人視為國家英雄。

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據蘋果日報報道說，長城汽車新車宣傳變助攻 華為小公主姚安娜入娛圈，自稱“土生土長中國人”。

該報道說，“對於自己的一份特殊的生日禮物，未來同行，不負熱愛”。14日，23歲女生姚安娜在生日當天，透過華為最新的Mate30 Pro 5G手機，向外公布正式進入娛樂圈的消息，震驚內地網民。原因是姚安娜的背景不平凡，她的父親正是中國電訊製造商華為創辦人任正非，而在加拿大官司纏身、被國人視為“國家英雄”的孟晚舟則是她的胞姊。這背景彷彿預示了一片坦途，姚昨才宣布出道，長城汽車今日就發布由她站台的旗下WEY品牌新車“摩卡”的宣傳片，儼然為她的出道造勢。

片中，姚身穿黑色連身裙、手持一杯摩卡咖啡。據長城汽車內部人士指，這是姚的第一次商業合作，雙方早在去年11月便洽談，相當於是品牌和明星的一次同框，而非按照品牌代言的性質合作。而長城汽車董事長魏建軍，因鐵腕管理，而被譽為汽車界的任正非。

該報道說，另據報姚更已入籍香港，內地網民則稱她是美籍。她接受內媒訪問時稱自己是“土生土長中國人”，只是在讀大學的三年半在美國。

據姚安娜稱，不知道為什麼網上的人都說她是美籍。她表示，其實只有在讀大學的三年半在美國，並重申自己在雲南昆明出生，是“土生土長的中國人”，聲稱有中國護照、中國戶口及中國身份證。

據姚安娜說，“在網上人們會給我很多標籤，芭蕾舞者、哈佛畢業、名媛、富二代，我不想為這些定義所束縛住，我要去嘗試一些我沒有做過的事情，去做一些打破常規的事情……”姚安娜在微博分享自己的出道影片，內容是她的成長曆程，以及她入行的原因、與家人的關係及網絡的抨擊等。

雖然姚安娜不願承認，但“富二代”、“學霸”、“名媛”與她一直聯繫著。姚安娜自5歲起就開始堅持每天練習芭蕾舞，每天只睡4、5個小時。15歲時已獲英國皇家舞蹈學院（Royal Academy of Dance，RAD）最高級別資格。2018年，20歲的她獲邀參加每年只邀請20人的巴黎名媛舞會，並與比利時王子共舞了一曲。

根據介紹，姚安娜就讀中學時，就已經開始修讀大學的先修課程，包括寫作、心理、物理、經濟和微積分等8門科目。17歲時，她以ACT（美國大學入學考試）滿分的成績，提前被哈佛大學本科錄取；據悉，那一年哈佛在中國只錄取了4人。進入哈佛後，姚安娜不敢有絲毫鬆懈，每天只睡4、 5個小時。她曾說：“我不覺得我是學霸，我覺得我身邊太多比我更加聰明，又比我更加努力的人，所以我覺得，我作為我自己需要比大家更加努力，才能不被落下。 ”

姚安娜承認，自己做藝人可以算是人生中一個比較重大的的決定。她說，自己出生在一個幸福的家庭，非常感恩，因為自己每次作出人生一些重要決定的時候，父母都給予支持。姚又指，從來沒有把自己當作所謂的公主來看待，覺得自己與大部份同齡的人一樣，要努力付出。

該報道說，談及與父母的關係，姚安娜指，父母可能沒有太多時間陪伴自己，故要讓她學會獨立，在很多事情上，不僅不幫她，甚至要他人不要出手幫忙。姚在片中說出心中的盼望：“我也會羨慕別人家的孩子，就是可以擁有更多和父母相處的時間。”

姐姐孟晚舟為華為副董事長兼財務總監（CFO），因美國政府申請引渡的官司，被迫留在加拿大，被國人視為國家英雄。姚安娜指，自己經常在網上看到針對自己的負面評論，初時會很難過，“覺得不公平，為什麼大家要這樣罵我，然後為什麼大家喜歡姐姐不喜歡我”。不過她後來想通，世界上總會有不喜歡自己的人，不能逐一改變他們的想法，只能做好自己。

據蘋果日報說，姚安娜於1998年出生於雲南昆明，原名姚思為，習舞多年。她是任正非和第二任妻子姚凌所生，據報已入籍香港，中學階段在上海國際學校就讀，同學都不知道她的父親就是任正非。與同父異母的姊姊孟晚舟一樣從母姓。