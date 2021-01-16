柬埔寨金邊遇害情侶或為騰訊前高管疑遭滅口

日前有一對中國情侶在柬埔寨首都金邊一棟公寓遇害，經調查後竟發現其中一名死者竟然曾經是中國騰訊高級主管，因涉及案件逃出中國，懷疑可能是知道的機密太多，才被人痛下殺手，且柬埔寨當局認為可能是熟人作案。中國官方表示關注案情進展。

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據自由時報報道，中國騰訊前高管柬埔寨遇害，疑知道太多機密被滅口。消息說，一對中國情侶日前在柬埔寨首都金邊一棟公寓遭槍手挾持，後遭殺害。該報道綜合中港媒體消息，本月13日有2名中國人被發現在金邊市桑園區百適河分區一棟公寓遇害，38歲的男性受害者肖波與其22歲曹姓女友被2名槍手挾持到案發公寓9樓，這段過程被公寓監視器拍到，之後2人慘遭殺害，隨後是由打掃衛生的清潔工發現遺體報警。

據柬埔寨警方表示，兇手作案手法極其兇殘，經法醫鑒定，肖波被人用繩子勒死，屍體被搬到廁所；曹女則是被人用布料塞住嘴巴，膠帶封住口鼻活活悶死。警方初步確定2名兇手也是中國人，並與被害者熟識，目前正積極調查，蒐集更多證據，儘快將嫌犯繩之以法。另外有消息指出，兇手目前已逃往泰國。

該報道說，有知情人士透露，被害者肖波曾經是騰訊管理層，因案逃出中國至柬埔寨，之後在當地一間集團企業做高層，該集團還為其提供一棟別墅和豪車，後不知緣故該集團驅逐肖波，一併沒收房子名車。據悉，肖波早就被仇家追殺，本月11日晚間肖波還試圖找中間人調解與仇家恩怨，但可能沒喬攏，12日凌晨被仇家2名槍手挾持至金邊公寓殺害，13日被害者2人遺體才被發現。

另有多名與肖波熟識的人指稱，肖波生前行事高調，懷疑可能是他知道的事情內幕太多，多涉及機密，才會被人滅口，直言“他是撈偏門的，遲早要出事。”

據自由時報說，對此，中國駐柬埔寨大使館發文表示哀悼，並稱已向被害者家屬表達慰問，大使館方面高度重視此案，要求柬埔寨儘快破案，依法嚴懲兇手，使館也將繼續密切關注案情發展。