解放軍軍機擾飛 台灣廣播驅離傳遭吼”閉上你的臭嘴巴“

中國軍機動作頻頻，不斷擾台西南空域，今天上午又兩度侵入遭台空軍驅離，在第二度驅離時，突然出現不明聲音說“中國解放軍啊，要訓練回到你們自己的空域啊！”緊接着，有個帶北京口音的聲音回嗆“閉上你的臭嘴巴！”此消息尚沒有被中國軍方或台灣軍方證實。

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據雅虎新聞今天報道說，中國軍機今又擾台，疑突現北京口音：閉上你的臭嘴巴！

據台灣空軍今晚發布中國軍機動態，解放軍1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據1月的中國軍機動態，2日、11日有1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；3日、9日、13日是1架運8反潛機；4日則是1架運8遠干機、1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，及1架運9通信對抗機；5日為1架運8遠干機；6 日為1架運8反潛機、1架運8遠干機；7日為1架空警500；12日則是1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技術偵察機；14日則是1架運8遠干機、1架運8技術偵察機；15日為1架運8反潛機。

該報道說，根據“台灣西南空域”粉絲專頁，中國軍機今天上午8時55分及9時9分兩度進入台ADIZ（西南空域），高度2500及4000公尺，台空軍在空警戒並廣播驅離；但在9時9分驅離廣播後，9時10分空中突然出現不明聲音，說“中國解放軍啊，要訓練回到你們自己的空域啊！”的廣播，之後一個北京口音的聲音立刻回擊“閉上你的臭嘴巴！”

據該報道，不過這段言詞交鋒仍未獲證實，相關資訊待國防部公布。