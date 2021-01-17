中國千人計畫發起人指控FBI逮捕中國學者是種族主義行為

美國麻省理工學院（MIT）美籍華裔科學家陳剛（Gang Chen），涉嫌隱瞞從事美國政府資助的納米技術期間為中國工作，被控電彙詐騙等多條罪名。有消息指，陳剛接受6小時盤問後獲得保釋，其代表律師說：“（陳剛）熱愛美國，將積極抗辯。”內地“千人計畫”發起人之一、現任首都醫科大學校長饒毅15日去信美國麻省理工學院校長瑞夫（L. Rafael Reif）和副校長祖柏（Maria Zuber）聲援陳剛，稱“波士頓FBI（聯邦調查局）逮捕陳剛博士是種族主義行為。如果MIT不支持陳剛博士，MIT將被認為參與了21世紀最糟糕的學術界種族歧視案例之一。”

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據蘋果日報引述上觀新聞的消息報道，MIT機械工程系主任被捕，千人計畫發起人帶頭反擊：指FBI逮捕是種族主義行為。消息說，千人計畫發起人饒毅力挺MIT機械工程系主任陳剛。

據饒毅表示，陳剛與中國的關係是學術界非常正常的關係，“陳博士與南科大的關係，你們兩位都知道。南科大所在的深圳市領導曾經訪問MIT，與MIT領導層會晤。陳博士與南科大簽署的合約是代表MIT，不是代表他本人。陳博士為南科大提供諮詢絲毫不是秘密。”

2012年7月，陳剛獲聘為深圳南方科技大學顧問委員會委員，是學校的一個諮詢機構。2018年，他受邀到南科大開講座介紹MIT的教學創新，兩校共建機械工程教育科研中心。

據該報道，談到FBI指控陳剛申請能源部經費時，沒披露他在中國的專家頭銜，饒毅批評：“這一指控極其荒謬。”他說，研究經費發放機構要求申請人披露相關關係，是為避免同一研究得到多重經費支持；這段關係都無關陳剛的研究經費，所以他不需要在申請研究經費時披露。而且，這些關係是大多數學者的一般校外活動，不影響經費評審過程，不用向經費單位披露。

蘋果日報說，饒毅解釋，美國科學家為外國基金髮放單位（如中國國家自然科學基金委）評審是常規工作，如果不披露為中國國家基金會評審經費是罪，那麼幾乎所有MIT教授都可被起訴曾為以色列等國的經費機構評審過研究課題。所有主要國家的政府都有科學基金會，單單挑出中國的科學基金會定義為政府機構“當然是種族主義”。饒毅呼籲：“作為學術卓越和學術自由燈塔的MIT應昂起頭顱，在波士頓FBI及其探員面前顯示自己的脊樑，保護陳博士。”