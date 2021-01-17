中國有序推進大規模Covid疫苗接種

中國正在逐步推進其大規模接種Covid-19疫苗的行動。在首都，170萬北京人已經注射。

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中國正在有序地繼續推進其大規模的Covid-19疫苗接種行動，170萬北京人已經注射。中國衛生當局計畫在二月中旬傳統農曆新年來臨之前，讓5000萬人接種疫苗。本台RFI法語記者在中國首都現場見證了這一時刻，並發回採訪報導。

據本台RFI駐華記者拉加德Stéphane LAGARDE周日（2021年1月17號）發自北京的報導，高音喇叭里的聲音沒有感冒。在嚴寒里，高音喇叭不變地重複着同樣的話語，要求在入口處掃描二維碼（QR Code）。其他防疫措施也伴隨着冬季重新浮現。出租車和旅行專車（VTC）的司機會要求顧客出示追蹤Covid-19的手機程序。中國的優步-滴滴快的平台周六表示，當地近4萬7千名司機都已接種疫苗。

出租車司機和餐飲從業人員屬於疫苗接種點近幾天接待最多的人群。在北京798藝術區里工作的一名22歲年輕服務員GUO接受了採訪。他表示，其老闆有三家餐廳。他的僱主在一個月前就已為其個人和手下20多名員工約好了注射第一劑疫苗的約會。這名年輕人在採訪種表示，他與其同事抵達接種點後，就掃描二維碼簽到；他們所有的個人消息馬上就顯現了出來，這也給他留下深刻印象。系統甚至知道他在六年前曾接種過流感疫苗。一切都留下了記錄。

追蹤科技用於戰疫

在中國，追蹤科技可能會造成一些人的擔心。而這顯然是為了讓人安心。這名年輕的受訪者繼續說，就其個人而言，他不擔心疫苗的副作用。在中國，已經有很多人注射過了。當局之後才發起了大規模的疫苗接種行動。所以說，它是安全的。他對國家予以信任。

法廣存檔圖片：戴口罩的北京民眾乘坐公交車 攝於2021年1月11日 中國首都郊區某地 Image d'archive RFI: Des usagers du bus à Pékin portent le masque pour endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19, dans une banlieue de la capitale chinoise le 11 janvier 2021. AP - Andy Wong

疫苗接種旨在防疫

接種疫苗旨在阻擋病毒對人體的侵襲，但也有生意上的理由。一些餐館毫不猶豫地在網絡公布，其員工都已接種疫苗。官方媒體指出，繼餐飲從業人員ˎ 出租車司機之後，有8萬外賣員會在1月18日周一之前注射抗Covid-19病毒疫苗。