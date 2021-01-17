中國疫苗打進歐洲 塞爾維亞總統稱相信中國

中國與塞爾維亞關係甚好，日前中國還曾派衛生官員前往視察、給予防疫建議。由中國國藥集團所生產的新冠肺炎疫苗已運抵塞爾維亞首都貝爾格萊德。塞爾維亞總統武契奇、衛生部長隆查爾，以及中國駐塞大使陳波一同前往機場迎接100萬劑的疫苗。中塞兩國沒有提及百萬疫苗的價格。塞爾維亞也採購俄羅斯疫苗和美國輝瑞疫苗。

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據聯合新聞網今天報道說，歐洲首國接收中國疫苗，塞爾維亞總統喊：相信中國。消息說，塞爾維亞總統武契奇、衛生部長隆查爾，以及中國駐塞大使陳波16日一同前往貝爾格萊德機場迎接100萬劑的疫苗。

據武契奇表示，這批疫苗不僅是拿來抗疫用，同時也是顯示出兩國“偉大友誼的證明”。關於此次迎來首波100萬劑的疫苗，將可提供50萬的人民有保護作用，而武契奇也說，自己也將會接種中國疫苗，相信中國疫苗的品質。

據該報道，武契奇近期在採訪中曾表示，中國新冠疫苗有點小貴，希望中國方面能打個折。

據聯合新聞網說，目前塞爾維亞境內疫情嚴峻，衛生當局15日公布最新數據顯示出，過去新增確診案例已達1751例，累積確診人數達369823例，死亡人數則是來到3708例。另外，塞國也正在和多家疫苗廠商進行採購協議，包含中國國藥集團、俄羅斯衛星V，以及美國輝瑞疫苗。