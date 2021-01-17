吉林出現超級傳播者：1傳102

從患者樣品中分離出的感染了新冠病毒顆粒（黃色）的彩色掃描電子顯微照片

一名新冠肺炎超級傳播者迄今已在中國吉林省傳染102人，引發社會熱議。中國專家指出，這波大規模傳染的原因，可能是無癥狀感染者的癥狀不明顯，因此沒有在第一時間將傳播鏈截斷所致。

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據中央社今天報道說，中國吉林出現1傳102的超級傳播者，中國專家分析，可能是2019冠狀病毒疾病無癥狀感染者的癥狀不明顯，因此沒有在第一時間將傳播鏈截斷所致。

據吉林省疫情防控發布會下午通報，“黑龍江省輸入無癥狀感染者3”造成直接或間接傳染新冠肺炎人數，已增加至102人。

這名被稱為“吉林毒王”的超級傳播者，是來自黑龍江哈爾濱市呼蘭區的45歲男子。他5日在黑龍江搭火車時與另外2名無癥狀感染者同車廂，12日被列為密切接觸者，在吉林經核酸檢測後呈陽性。由於他在無癥狀期間，接連在吉林通化和公主嶺兩地授課，因此傳染給眾多聽講者。

據該報道，吉林超級傳播者造成的疫情不但在中國網絡上引發熱議，也引起不少防疫專家重視，“為什麼會這麼嚴重？”成了不少人心中的疑問。

中國官媒健康時報今天報導引述專家指出，由於無癥狀感染者的呼吸道病毒數量並不一定會比有癥狀者少，但是可能因為“無癥狀”而輕忽，疫情沒有在第一時間被截斷而造成大規模傳染。該報引述北京佑安醫院感染科副主任醫師李侗曾指出，病毒感染者的傳播能力取決於本身病毒量的多寡，以及傳播傳染性飛沫的能力，“無癥狀感染者的呼吸道病毒並不一定比有癥狀的少。”

據李侗曾表示，之所以說無癥狀感染者的傳染性弱，是因為沒有咳嗽、咳痰這類癥狀，因此從呼吸道排出病毒較少，但是無癥狀感染者說話時也可能藉由飛沫排出病毒。他指出，吉林疫情的超級傳播者是一名培訓講師，在無癥狀期間沒有咳嗽，但是在相對密閉空間、人員聚集的情形下長時間說話，就有可能傳染多人。

據該報指出，根據美國疾控中心報告，截至目前為止，全美的感染者有一半以上都是被無癥狀感染者傳染，可見無癥狀感染者的傳播威力也在發生改變。