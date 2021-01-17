大頭娃娃新案 中國嬰兒霜違法添加類固醇製劑

中國日前爆出疑似因使用嬰兒抑菌霜導致“大頭娃娃”事件。官方今天通報，確定兩款產品違法添加強效皮質類固醇製劑，已將線索移送公安機關。通報是否涉及追究嬰兒抑菌霜產品上級質檢與許可頒發的職責，消息沒有提及。

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據中央社今天報道稱，大頭娃娃事件，中國嬰兒霜違法添加類固醇製劑。

根據福建漳州市衛健委官網，由當地官方部門針對“歐艾抑菌霜”組成的事件處置工作組通報，經第三方機構檢測，已確認這次召回的產品“益芙靈多效特護抑菌霜”和“開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜”含有氯倍他索丙酸酯（clobetasol propionate），企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。通報說，衛健部門已將線索移送公安機關，公安機關已傳喚涉事企業主要涉案人員。下一步，漳州市將進一步調查，從嚴查處涉事企業及相關人員。

根據公開資料，“氯倍他索丙酸酯”又稱丙酸氯倍他索，屬於抗炎皮質類固醇中藥性較強的，不建議長期使用。

據該報道說，這起“大頭娃娃”事件7日在網上曝光，有家長指2020年在市面上購買“噯嬰樹”品牌的“益芙靈多效特護抑菌霜”，給5個月大的孩子塗抹。結果孩子臉部腫大、額頭長毛，以至於發育遲緩。當時，這款抑菌霜的生產者“福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司”還一度否認自家生產的抑菌霜“不含激素、抗生素”。但福建省漳州市衛生健康委員會8日責令涉事企業召回涉事產品，該產品暫停生產並下架。