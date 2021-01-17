盧書記被上級“請託” 中紀委批潛規則

大連一處街道辦事處的副主任王琛明日前晚上回家時，不願配合疫情登記個人資訊，打電話給負責社區管理的盧書記“打招呼”，於是盧書記要求志工“簡單登記”就放行，引來負責登記的志工不滿。影片曝光後，王琛明受到黨內嚴重警告處分、免職處理，盧憲寶受到黨內警告處分。事件中，王琛明官職比盧憲寶大，此案引髮網絡熱議。

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據中央社今天報道稱，疫情防控映照出中國形式主義和官僚主義問題。除了官媒批評濫用“進入戰時狀態”，日前被上級要求簡便通關卻遭處分的盧書記也引發熱議，官方稱，潛規則在這社會有生存土壤。

該報道說，這起常見的官員“打招呼”事件，在防疫優先的情況下被大肆報導。盧憲寶是街道下屬社區黨委副書記，王琛明是他的上級。“如果你是盧書記，應該怎麼辦”的話題引發了輿論熱議。有網友認為，如果盧書記這點事都幫不了主管，日後很容易就被“報復”；有人則調侃，盧書記可以接電話的時候假裝信號不好、聽不見。

中央紀委國家監委網站今天刊登評論，稱相關議論的背後反映出關係學、潛規則在社會上還有不少生存的空間；“抵制違規違法的請託，這中間沒有模糊地帶，否則早晚會出事”。

影片中，志工接到盧書記電話後生氣回應：“那以後是不是我們都簡單登記下就行？我管她是誰？憑什麼不寫？”這段話被媒體大加讚揚。

這個案例中，破壞規則和被處分的都是最基層的官員。外界難免質疑，如果是省、市一級官員甚至中央高層官員便利通關，志願者若還敢怒聲回復，是否仍會被大肆報導。去年中國率先在新冠病毒疫情中復工復產，“中國模式”的抗疫做法與人權維護之間的利弊得失受到關注，疫情防控的過程也成為中國社會管理的照妖鏡。

中央社說，昨天新華社就發文批評，一些地方在疫情防控中濫用“戰時狀態”，火車站、機場防疫卻漏洞百出；評論稱這種說法“有懶政之嫌”，指這是“試圖通過簡單的口號、以‘最小的代價’來達到最大動員效果，實際上與中央精準防控精神相悖”。