美國新制裁香港6人 港府首硬嗆說極度憤怒

香港特區政府發表聲明，嚴厲指責美國國務院對六名中央政府和特區政府官員實施脅迫措施，是自國安法制定後，美國政府幹預中國內部事務和阻撓特區機關採取行動維護國家安全的最新例證，“行徑荒唐和卑劣無恥“。美國周五宣布對六名香港和中國官員實施制裁，包括中共中央統戰部部長尤權、中央駐港維護國家安全公署副署長孫青野、全國人大常委譚耀宗、警務處國家安全處處長蔡展鵬、負責國家安全的警務處助理處長簡啟恩、江學禮；美國國務卿蓬佩奧表示，這些人都與“制定、採用或實施國家安全法”有關。

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據路透社報道，香港政府周六聲明對美國制裁六名中港官員表示“極度憤怒”，稱支持中央實施反制。據香港政府發言人說，“美國政府聲稱實施所謂‘制裁’和‘指定’部分人士以施加懲罰性措施，是回應《香港國安法》的制定和實施，這是完全站不住腳的藉口。”政府發言人說，“特區政府會全面支持中央政府採取任何合適的反制措施。”

據該政府發言人說，“自去年6月底國安法實施以來，美國政府利用不同事件和藉口，妄語詆毀國安法，對盡責、忠誠和依法落實國安法的中華人民共和國和特區機關肆意作出攻擊，令我們不得不懷疑國安法是否已觸及外國和境外勢力的痛處。”發言人說。

發言人並嚴厲譴責美國政府再次以經濟、財政和其他方式威嚇中國和香港特區政府官員，並故意公開他們的個人資料。

美國去年8月對香港特首林鄭月娥、香港現任和前任警務處處長以及其他八名高級官員實施制裁，因美國認為他們在限制香港政治自由方面發揮了作用。其後去年12月再對另外14名中國官員實施制裁，理由是他們在北京取消香港民選反對派議員資格方面發揮了作用。

路透社說，香港政府發言人表示，“行政長官林鄭月娥代表各因推行《香港國安法》而被美國國務院自去年8月以一連串行動針對的高層同事表示，美方此等差劣行徑是完全不合法和違反既定的國際法律原則，一定不會得逞。我和我的同事依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，是光榮的使命。我們無懼任何威嚇。”