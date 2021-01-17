華為尋突圍加速併購20家半導體相關的公司？

在短短1年半之間，華為已對20家中國半導體相關企業戰略性投資，其中涉及半導體的設計輔助工具、材料、製造及檢查設備等廣泛領域。在因美國政府管制、使用美國技術受到限制的背景下，華為力爭自主構建半導體供應鏈。

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據中國時報今天引述日經亞洲(Nikkei Asia)援引兩名消息人士指稱，華為耗費1年半收購20家與半導體相關的公司，其中有50％都是在近5個月內完成交易。這項投資涵蓋美國、日本、韓國和台灣公司主導的芯片製造業，中國大陸政府官員正在協助華為尋找投資目標。該報道說，據FX168財經報社援引消息指出，多名知情人士表示，華為還正在悄悄地在深圳總部建設小型芯片生產線，用於研究目的。

據日本經濟新聞前日報道，華為1年半里向20家中國半導體相關企業出資。華為主要通過其2019年成立的投資公司哈勃科技投資對半導體相關企業進行投資。日本經濟新聞基於中國企業信息網站“企查查”上的數據進行了分析，發現哈勃自2019年4月至2020年底已對25家中國科技企業注資，其中有20家與半導體行業相關，這些企業的業務包含半導體設備、關鍵材料、設計工具等，同時也包含許多晶圓設計企業，例如射頻組件或光通訊零組件的企業，都是為了加大投資，補齊被美國出口管制而缺乏的部分，降低對美國科技的依賴程度。

哈勃的投資對象之一思瑞浦微電子科技成立於2012年，以模擬半導體為主要業務，哈勃收購了思瑞浦6％的股份，4個月後的2020年9月，思瑞浦在上海證券交易所面向高科技企業的市場“科創板”上市。哈勃還持有開發通信設備零部件的江蘇燦勤科技的4.58％股份，燦勤也計畫在科創板上市。華為也投資了像中科飛測這樣的半導體測試設備企業。這些部分目前中國自給率尚比較低，而美國及日本等地的關鍵企業仍是遠遠領先。哈勃對這些企業的出資比例目前佔到3～15％。相關人士指出，“華為力爭參與半導體開發所需要的全部領域”。

日經引據相關人士透露，華為還在與2018年成立的半導體廠商芯恩（青島）集成電路進行投資洽談，芯恩有青島市政府的扶持，是一家獨創的整合性半導體製造服務企業，提供一條龍半導體設計、製造、封裝測試服務。芯恩向日經表示，公司秉持合法合規的經營理念並且遵守業務所在地的法律法規，其提供的服務及產品主要用於商用及民用客戶，“關於公司資方與合作客戶相關事宜，以公司官方渠道發布為準。”

據該報道，華為為了確保智能手機等配備的高性能半導體，過去一直由旗下企業海思半導體設計半導體，委託台積電（TSMC）及中芯國際（SMIC）代工。不過，美國政府2020年9月強化出口限制，包括外國企業在內，使用美國技術製造的半導體需要獲得批准才可供貨給華為。因此，海思半導體開發的先端芯片難以快速實現製造。不過華為仍有部分海思高端芯片庫存，同時仍設法維持半導體的研發能量，希望能補齊被美國出口管制影響的供應鏈環節。

日本經濟新聞說，雖然華為的目標是構建不依賴美國技術的供應鏈，但短期內難以建成，眼下仍面臨嚴峻的經營環境。