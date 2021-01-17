負面消息接二連三 拼多多遭央視春晚撤換

中國電商平台拼多多原本將以獨家合作的方式，參與今年央視春晚的發紅包活動，不過由於近期負面消息過多，因此已遭撤換。接手的據傳是影音平台抖音。春晚紅包是中國中央廣播電視總台，於2015年開始發起的互動活動，在春晚播出期間，觀眾可以使用合作平台的應用程式，完成指定的任務後，獲得紅包或禮物。

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根據香港01、香港經濟日報、科技媒體36氪報導，原定以“春晚互動紅包獨家合作夥伴”身分參與今年央視春晚的拼多多，於15日下午對內宣布，將退出這次的活動，負責活動的團隊成員已經陸續從北京撤回上海了。

報導引述據知情人士表示，由於拼多多近日連續的負面消息，讓雙方的合作推行變得更加困難。拼多多對內部的說法是“主動退出”，但也有人認為是遭到央視撤換。

多家媒體將此事定調為“央視第一次撤換春晚合作夥伴”，指出拼多多接連爆出員工猝死、工程師自殺、員工被指發表極端言論被開除等負面新聞，重挫聲望和形象，直接影響公司的業務發展。

報導指出，目前拼多多已經完全暫停了春晚紅包的專案，並着手進行合作商家的補償。

報導稱，拚多多本打算藉由春晚紅包活動，大幅增加影響力、推廣支付業務與新服務。日前發生員工猝死的社區團購項目“多多買菜”，也是今年春晚紅包專案的重點宣傳計畫。

報導提到，雖然央視尚未正式宣布接替拼多多的企業，不過根據業內人士的說法，已確定由影音平台抖音補上，目前抖音也以“春節專項”為名，對外開出了57個職缺，可能就是為了春晚紅包作準備。

據公開資訊，包含社群軟體微信、第三方支付平台支付寶、電商平台淘寶、搜尋引擎百度、影音平台快手等中國各領域的科技巨頭，都曾經擔任春晚紅包的獨家合作夥伴。