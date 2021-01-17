趙紫陽逝世16周年 家人祭拜仍遭嚴密監視

今天是前中共總書記趙紫陽逝世16周年，上午家屬赴北京昌平的墓園祭拜，保安人員嚴密監控一舉一動。媒體與其餘民眾則被以“疫情期間不得群聚”為由遭保安驅趕，不得接近、入內。趙紫陽妻子梁伯琪長葬“天壽園”，當地的戒備轉趨嚴格，趙紫陽的墓碑不但被用樹木和圍欄包圍，墓地也設置了監視器；去年六四期間，墓園外甚至設立了身分證刷卡裝置，嚴格管制進出人員。

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據中央社今天引述消息報道說，趙紫陽逝世16周年，家屬在嚴密監視下祭拜。該報道引據官方的香港電台消息，趙紫陽的女兒王雁南和女婿王志華等人，今天早上到北京昌平的天壽園祭拜趙紫陽。墓園周邊有不少手臂上掛有“治安巡邏”紅色布條，自稱保安的人員嚴密監控家屬的舉動。該消息指出，當局只允許趙紫陽的家屬祭拜，不準其他人進入墓園，同時，保安人員在墓園周邊的停車場驅趕車輛，指一般民眾沒有預約不能停放汽車與入內祭拜。外圍另有多家前來採訪的媒體也被保安人員驅趕，不得以訪客身分入園，禁止的理由為“疫情期間不得聚集”。

消息指，趙紫陽生前的一群好友及舊部屬，於16日時相約前往趙紫陽的北京故居，向趙紫陽夫婦的遺照鞠躬、獻花。當時現場也有約10名警察駐守，但並未限制訪客入內，僅確認他們的身分後就放行。

中央社說，趙紫陽過世後，骨灰長期安放在北京富強胡同6號的故居。在家屬與中共當局多年來商討下，2019年趙紫陽百歲冥誕之際，他和妻子梁伯琪的骨灰才得以安葬在北京的民間墓地“天壽園”。據消息，隨着趙紫陽長葬“天壽園”，當地的戒備轉趨嚴格，他的墓碑不但被用樹木和圍欄包圍，墓地也設置了監視器；去年六四期間，墓園外甚至設立了身分證刷卡裝置，嚴格管制進出人員。