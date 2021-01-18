中國

中國官方對去年經濟統計出籠：年增2.3%

中國經濟報道配圖 © 網絡照片

作者： 小山 5 分鐘

中國國家統計局今天公布，2020年國內生產毛額（GDP）人民幣101兆5986億元，較2019年成長2.3%。這是30年來中國最低的經濟成長率，但也是疫情下全球極少數正成長的國家。