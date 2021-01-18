中國官方對去年經濟統計出籠：年增2.3%
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中國國家統計局今天公布，2020年國內生產毛額（GDP）人民幣101兆5986億元，較2019年成長2.3%。這是30年來中國最低的經濟成長率，但也是疫情下全球極少數正成長的國家。
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據中央社今天引述中國國家統計局18日公布消息，2020年國內生產毛額（GDP）人民幣101兆5986億元，較2019年成長2.3%。該報道指這是30年來中國最低的經濟成長率，但也是疫情下全球極少數正成長的國家。
根據中國國家統計局官網，2020年4季的GDP年增率分別為負6.8%、3.2%、4.9%、6.5%。初步核算，全年GDP為101兆5986億元，按可比價格計算，比上年成長2.3%。
分產業看，第一產業增加值7兆7754億元，比上年成長3.0%；第二產業增加值38兆4255億元，成長2.6%；第三產業增加值55兆3977億元，成長2.1%。
該報道說，中國GDP總額在2020年首次突破人民幣100兆元。去年底，官方公布2019年GDP最終數據，總量為98兆6515億元，年增率為6.0%。
中央社說，其他全年經濟數據方面：全年全國規模以上工業增加值年增2.8%。全年社會消費品零售總額39兆1981億元，年降3.9%。全年全國固定資產投資（不含農戶）51兆8907億元，年增2.9%；其中，民間投資28兆9264億元，增長1.0%。全年消費者物價指數（CPI）上漲2.5%，低於上年2.9%的漲幅，也低於3.5%左右的全年預期目標。以人民幣計，全年中國貨物貿易進出口總額32.16兆元，年增1.9%；其中，出口17.93兆元，年增4%；進口14.23兆元，年減0.7%。