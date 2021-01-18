中國疫情下GDP年增2.3% 勝市場預期 生產總值首次突破百萬億

中國去年第四季生產總值(GDP)持續上升，按年增長達6.5%，較市場預期的6.2%為佳。綜合而言，中國去年全年的GDP按年增長2.3%，亦比市場預期好，而全年的國內生產總值更首次突破100萬億元人民幣(下同，摺合約12.7萬億歐元)，人均GDP亦達到32189元，按年增長2.1%。

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國家統計局今(18日)早公布2020年主要經濟數據，國內生產總值達到101.6萬億元，按年增長2.3%，但增幅遠遠低於2019年的6.1%增長率。當局表明，中國今年不設GDP增長目標。

中國GDP除了去年第一季同比下降6.8%之後，其餘三季均有增長，國家統計局長寧吉喆在記者會上表示，雖然受到疫情嚴重衝擊，中國經濟運行穩定恢復，經濟社會發展主要目標的完成情況好過預期，但疫情變化和外部環境仍存在很多不確定性，國內經濟恢復基礎尚不牢固，下一步要堅持「穩中求進」的工作基調，落實「六穩、六保」，努力保持經濟運行在合理區間。

外貿順差3.7萬億通脹率2.5% 寧吉喆：疫情對經濟影響仍可控

外貿方面，中美雖有紛爭，但中國對外貿易2020年實現正增長，有3.7萬億元的順差。根據統計局簡介，中國去年全年貨物進出口總額達321557億元，較上年增長1.9%。其中，出口貨物總額為17.9萬億元，按年增長4%，當中以機電產品出口為主；進口額為14.2萬億元，下降0.7%。

國內方面，中國2020年反映通脹率的全國居民消費價格上升2.5%，較2019年的2.9%通脹率為低，亦低於3.5%左右的全年通脹預期目標。其中，城市上漲2.3%，農村上漲3.0%。

通脹放緩亦反映在中國居民人均消費方面，去年的居民人均消費支出降至21210元，比上年實際下降4%。其中，城鎮居民人均消費支出為27007元，扣除價格因素實際下降6%，跌幅遠較農村居民人均消費大，但後者的人均支出只有13713元，難有大跌幅。

另外，中國去年12月社會消費品零售總額按年上升4.6%，較市場預期的5.5%差，升幅亦較前一個月放緩0.4個百分點。綜合而言，中國去年全年社會消費品零售總額按年下跌3.9%，總額近39.2萬億。至於網上零售則逆市上升，去年總額按年增長10.9%。局長寧吉喆表示，中國消費仍能發揮對經濟發展的基礎性因素，相信支持今年經濟穩定恢復的有利因素較多，經濟有基礎及條件延續穩健復蘇趨勢。他又說，儘管近期一些地方出現疫情，對經濟持續恢復帶來不確定性，但對經濟的影響可控。

工業方面，去年12月規模以上工業增加值按年增長7.3%，增速較11月加快0.3個百分點，比市場預期好，按月則增長1.1%。綜合而言，中國去年全年規模以上工業增加值按年增長2.8%，略高於市場預期。