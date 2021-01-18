中國迅速重新布局推就地過年 各地出台獎金

中國新冠肺炎疫情持續嚴峻，多地相繼提倡“就地過年”，祭出發紅包、減房租甚至子女入學加分等獎勵措施，試圖留住員工不要返鄉過年。

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中國新推鼓勵就地過年，中國多地發紅包減房租。中央社今天引述中國青年報、中國經濟網、南方都市報等陸媒綜合消息，為避免“春運”人潮大量移動，增加疫情擴散風險，中國大陸迄今已有29個省市倡導“就地過年”；“非必要不離開，非必要不返鄉”躍為本月熱詞。

其中，東南沿海幾個外來務工人員大省，近日相繼推出發紅包、減房租等五花八門的獎勵措施，試圖留住員工不返鄉。在浙江省，台州市鼓勵企業給員工特別是留在台州過年的外來員工發放新春紅包，並重點予以支持補助，最多每人補助人民幣380元。義烏市疫情防控指揮部17日發布通告稱，2月1日至2月26日，留義過年人員可申領“新年紅包”電子消費券一人500元。2月3日至2月7日，留義烏過年人員還可免費獲得每人20G的上網流量包。湖州市吳興區還面向留在當地過年的外來人員推出價值6000萬元的禮包，獎勵連續生產企業、連續營業且保持增長的服務業，對春節期間留吳員工發放每人1000 元的紅包。

江蘇省海安市17日宣布，鼓勵外地員工留海過年，將給予最高每人2000元補貼。蘇州市相城區也宣布，企業安排外地員工留下的，按每人500元標準給予補貼。

廣東省佛山市人力資源和社會保障局12日宣布，將透過“粵工惠”App向在佛山務工的非本市戶籍工會會員發放百萬消費紅包，送旅遊景點門票，同時向留在佛山過年的職工送齣電影套票。廣東江門鶴山市上周還通告，對留在鶴山本地過年的外來務工人員的子女，在2021年秋季申請入學時實行積分入學加分獎勵，加分幅度3至5分。此外，留鶴過年還可享電子消費券、免費坐公共汽車、送10G流量等。

浙江義烏市疫情防控指揮部今天發出通告，其中倡導房東給予留義過年人員減免半個月以上房租或免費延長半個月以上租期。據報導，在此之前，義烏就有房東祭出過年免租入住、租一年減免兩個月房租。

在浙江長興，當地發起了“租戶不回家，房東減房租”的倡議。在太湖街道白溪居民區，工作人員正挨家挨戶上門，統計租客們的返鄉情況。同時向租客送上暖心消息: 房東減免部分房租，鼓勵他們留在長興過年。江蘇蘇州市相城區11日也宣布，企業租用國有（集體）資產類集宿樓、藍領公寓、人才公寓等用於安排外地員工住宿的，減免半個月房租。

該報道說，除了官方祭出獎勵措施，民間企業也相繼加碼試圖留住以往春運動輒大量流失的外地員工。據報導，富士康深圳觀瀾科技園IDPBG事業群因為iPhone生產火爆，在廠區貼出宣傳標語稱：“公司福利這麼好，過年留守要趁早，留守加班可嘗試，額外獎勵兩千四。”該廠區還貼出標語向已到適婚年齡的外來員工喊話：“是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守。”由於打中人心，引髮網絡熱傳。

中央社說，浙江天派針織服飾公司宣布，春節期間選擇留廠過節的，除能拿到平常2至3倍的工資，還可以享受免費就餐；選擇年三十和初一值班的員工可以每天額外享受1000元補貼。寧德時代科技公司發布多個招聘資訊提到，為鼓勵春節繼續留守加班工作，不僅春節3天有法定3倍工資，2月份每天還額外獎勵200元，即該月不回家過年，一線工人的純收入將達到1萬3100元。廈門寶太生物科技公司日前也宣布，按人均5000元，準備3000萬元鼓勵員工留在當地過年。