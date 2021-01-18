中國高層開對台會議 推4要但未提一國兩制與和平統一

中共2021年對台工作會議17日至18日在北京舉行。中國大陸全國政協主席汪洋針對今年對台工作提出“四要”，首要是“把我們日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。”該會議中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。中央黨政軍有關部門和各地有關負責同志出席會議。

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據中央社今天報道稱，中共召開2021年對台工作會議，汪洋提出“四要”：“要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，把我們日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。”“要堅決遏制‘台獨’分裂勢力挾洋自重、謀‘獨’挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去。”“要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與‘十四五’規畫實施、國家區域協調發展戰略，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路。”“要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。”

據新華社消息說，汪洋在會中強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持“一個中國”原則和“九二共識”，堅決遏制“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步貢獻力量，以優異成績慶祝建黨100周年。

汪洋稱，2020年是對台工作極不尋常的一年。各地區各部門深入學習領會習近平總書記關於對台工作的重要論述，應變求變、克難前行，統籌做好應對疫情防控和經濟社會發展中的涉台工作，有效應對處置複雜局面，鞏固反獨促統大勢和國際社會“一個中國”格局，成績來之不易。他並稱，當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，“時”和“勢”始終在大陸這邊。

媒體關注汪洋提出的4要，沒有提及和平統一以及一國兩制。