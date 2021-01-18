中國「兩辦」強烈譴責美國制裁多6名中港官員 但未提反制

中國國務院港澳事務辦公室和中央政府駐港聯絡辦公室(俗稱「兩辦」)分別發表聲明，強烈譴責美國國務院因應逾五十名組織和參與民主派初選人士被捕而制裁中港官員，對此表示堅決反對。不過，「兩辦」的聲明均沒有像以往聲明般，在反駁之餘表明會對美國作出反制行動。

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在北京，港澳辦發言人今(18日)早在聲明中指出，美國一而再、再而三地拋出「所謂制裁」，暴露出他們拿香港問題遏制中國發展的「險惡用心」和眼見自己培養的政治代理人接連受到或即將受到法律嚴懲後「無法掩飾的狂躁情緒」，是黔驢技窮式的政治把戲，動搖不了中國維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的堅定決心。

港澳辦續稱，香港國安法實施以來，香港由亂向治的進程已是勢不可擋，形容「蓬佩奧之流」是試圖阻止歷史車輪滾滾向前的可笑螳螂，上演的是下台前的「末日瘋狂」，聲言制裁把戲應該收場。

在香港，中聯辦發言人今早亦強烈譴責美國的最新制裁行動，指美方的霸權主義行徑註定徒勞無功，只會讓全世界更加看清美方的醜陋面目，而美方多次上演制裁鬧戲，嚴重違反了國際法及國際關係基本準則。

港府本月6日起一連兩日大肆拘捕55名發起和參與去年7月民主派初選的學者、律師和社運人士，當中包括法律學者戴耀廷和居港美籍人權律師簡尚義，指他們涉嫌觸犯港區國安法中的顛覆國家政權罪，其後獲得保釋出外候查。事件引起國際關注，認為拘捕行動損害港人的政治參與權利，不少國家的外長更呼籲港府釋放被捕人士。美國更於前(16日)天進一步制裁多六名中港官員，當中包括中共中央書記處書記、中央統戰部長尤權；中國駐港國安公署副署長孫青野；以及香港警隊中的國安處官員和港區人大常委譚耀宗。