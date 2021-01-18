日本在確保發電用液化天然氣（LNG）上陷入苦戰。受寒潮影響，中國和韓國也紛紛採購液化天然氣，由於缺貨，亞洲地區的液化天然氣價格1個月時間暴漲至原來的約3倍。由於運輸船不足，緊急進口也沒有進展。從中長期來看，中國的需求增長不會有變化。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道說，中日韓搶購液化天然氣。日本是液化天然氣最大進口國，但在採購網上暴露出了死角。

日本各電力企業據信要求 “能拿到多少，就拿多少”，從年底開始，日本各電力企業不斷向三菱商事及三井物產等從國外採購液化天然氣的大型進口商發出近乎無助的請求。

液化天然氣不足的背景是襲擊東亞的歷史性霸王級寒潮。“新運輸船一招標，率先實現經濟恢復的中國及正從煤炭發電轉換成液化天然氣發電的韓國也來投標”（三菱商事）。由於局部需求擴大，液化天然氣的亞洲現貨價格截至1月中旬每100萬BTU（英國熱量單位）超過30美元，上漲到1個月前的大約3倍。

雖然美國的液化天然氣價格比較穩定，100萬BTU大概3美元，但現行的價格指標連日更新2010年以後的最高值。

從長期來看，液化天然氣的不足不僅僅是寒潮的問題。在經濟增長的同時，推進環保對策的中國增加了購買。作為抑制二氧化碳的排放的燃料，中國轉向了液化天然氣。

據該報道說，日本是全球液化天然氣的最大買家，佔到全球貿易量的2成。也有觀點認為數年後中國將超過日本成為最大買家。 中國液化天然氣的進口量在2020年1月∼11月累計約5950萬噸，比上一年增加了1成。另一方面，日本進口了約6670萬噸，比上一年減少了5%。中國12月的進口量被認為比上一年同期多出2成，達到800萬噸，這更新了單月進口的最高紀錄，也似乎大幅超過了日本的進口。如果進口數量增減，採購條件也有進一步變為有利的可能性。

目前，日本的商社也在嘗試從液化天然氣多餘的美國等遠處採購。但承擔運輸任務的運輸船也處於不足狀態。在已迎來嚴冬的歐洲等地，液化天然氣的採購增加，運輸船在全球出現供求緊張。從澳大利亞發往日本的運輸船運費為每100萬BTU1.45美元，1個月時間上漲超過5成。

據日本經濟新聞說，液化天然氣的爭奪暴露出了日本採購的脆弱性。液化天然氣是海上運輸，因此要將氣體的天然氣冷卻到攝氏零下162度。由於要逐步氣化，因此沒有大量庫存。由於新冠疫情蔓延，日本的電力企業的庫存也變少，暴露出日本平時的採購戰略無法應對意外事態。

日本目前對液化天然氣發電的依賴度比較高，達到約40%。關西電力等日本的大型電力企業目前通過與燃氣公司互通液化天然氣、緊急把內航船的供貨地改為庫存緊張的發電站等來應對。“由於非常難採購，對本財年業績將產生100億日元左右的影響”（西日本大型電力公司的高管）。也有不少觀點認為日本消除液化天然氣供應緊張“還需要1～2個月左右”（日本大型商社），

該報道說，圍繞液化天然氣，存在產油國不能向協議國以外轉賣液化天然氣的“供貨地條款”，多國之間難以互通有無。另一方面，隨着美國頁岩氣相繼正式生產等，不限定液化天然氣供貨對象的交易也在增加。在業界相關人士之間也出現了消費國和企業協商，探討增加買入液化天然氣後互通有無的機制的聲音。