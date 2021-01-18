回應美國制裁 北京指蓬佩奧是“螳螂”擋車自不量力

由於對香港親民主派運動人士的鎮壓，美國加強了針對中國和香港官員的制裁。就此，北京周一（1月18日）作出反應，指責即將離任的美國國務卿蓬佩奧是“螳螂”。隱喻地指他是螳螂擋車，自不量力。

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法新社指出，美國鷹派國務卿蓬佩奧在任內從來沒有錯過真對中國發表講話的機會，在負責美國外交事務的最後幾天里，他對北京採取了行動。

上星期五，美國對六名大陸和香港官員實施了制裁，其中包括前英國殖民地在中國人大常務委員會的唯一代表。這一措施，是針對最近以國家安全法名義逮捕了55名香港民主運動人士和前民選官員。

周一，北京港澳辦表示：“從混亂到穩定，香港演變是不可逆轉的。” 並稱“像蓬佩奧這樣的人不過是荒謬的螳螂，徒勞地試圖阻止歷史進程。

港澳辦稱美國的制裁是“其他所有手段都用盡時，使用的政治手段”，並敦促蓬佩奧儘快“結束表演”，暗指特朗普在周三卸任總統職位 。

上周六，香港特首就已經批評制裁是“豪無意義，無恥和可鄙的”，表達了“最大程度的憤怒”，並譴責了這些“強制性措施”是華盛頓干預中國內政的最新嘗試。

2019年，持續了七個月的大規模暴力民主抗議活動震撼了香港。北京為了制止這一運動，實施了嚴厲的國家安全法。

根據這項法律，香港逮捕了至少90人，還有更多人被指控參加抗議活動或促進民主。

美國已經對包括香港特首林鄭月娥在內的11名港府官員實施了制裁。