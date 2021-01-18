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山東棲霞爆炸金礦井下傳回紙條：12人有生命跡象 10人情況不明

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Les secours travaillent sans relâche pour essayer de venir en aide aux mineurs de Qixia, en Chine
Les secours travaillent sans relâche pour essayer de venir en aide aux mineurs de Qixia, en Chine © — STR / AFP / CNS
作者： 法廣
6 分鐘

1月10日14時，山東煙台棲霞市山東五彩龍投資有限公司笏山金礦發生爆炸事故，造成22名工人被困井下。1月17日，下午1時56分實現了3號鑽孔的貫通。經過緊張的下放套管作業，1月17日22時12分左右，3號鑽孔開始投放給養，由鉛墜帶着牽引繩，緩緩下放，有手電筒、營養液、藥品、紙筆等。中央電視台報道，大約22點46分左右，給養投放到底，救援人員反饋有人明顯拽了鋼絲繩，23時40分左右，救援人員緩緩拽出了鋼絲繩，發現補給已經全部被取走。

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當一根鑽桿深深地鑽入地下500多米後，在山東棲霞笏山金礦下被困七天七夜的工人們迎來生的希望，救援人員終於打通了首條從地面至被困工人所處巷道的通道。通過這條生命通道，一張來自井下的紙條傳回地面，上面一句“望救援不停，我們就有希望”令救援人員備受鼓舞。

 

這是2021年1月17日發生在山東棲霞笏山金礦爆炸事故救援現場的一幕。被困工人如何熬過這漫長的七天七夜，目前不得而知，但地面救援自開始後就一刻不休。

由於工人被困於地面以下很深位置，此次救援難度很大。救援採取“兩條腿”並行，一方面加快清理迴風井井筒障礙物，另一方面加快地面打鑽，開闢生命通道。

18日凌晨5時3分，1號鑽孔與六中段巷道也實現貫通，貫通後採取敲擊鑽桿與井下人員聯繫，沒有收到回應，正通過生命探測儀加大探測力度，努力與其他10人取得聯繫。

新華社記者18日晚從救援指揮部獲悉，救援正計畫啟動7號、8號鑽孔，有望近日進場施工。

與此同時，另一部分救援人員仍在加快清理迴風井井筒內的障礙物。通過一段井筒內視頻畫面可以看到，爆炸致使井筒內布滿了排水管路、電線電纜、鋼絲繩、管道梁、梯子間隔板等物品。工人每組四人，每班六小時，正爭分奪秒加緊清理。

山東棲霞連日來因金礦爆炸事故而廣受關注。18日晚，棲霞又迎來一個寒冷的夜，救援人員將在這“四九”冬日裡徹夜不眠。

 

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