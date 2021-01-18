山東棲霞爆炸金礦井下傳回紙條：12人有生命跡象 10人情況不明

1月10日14時，山東煙台棲霞市山東五彩龍投資有限公司笏山金礦發生爆炸事故，造成22名工人被困井下。1月17日，下午1時56分實現了3號鑽孔的貫通。經過緊張的下放套管作業，1月17日22時12分左右，3號鑽孔開始投放給養，由鉛墜帶着牽引繩，緩緩下放，有手電筒、營養液、藥品、紙筆等。中央電視台報道，大約22點46分左右，給養投放到底，救援人員反饋有人明顯拽了鋼絲繩，23時40分左右，救援人員緩緩拽出了鋼絲繩，發現補給已經全部被取走。

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當一根鑽桿深深地鑽入地下500多米後，在山東棲霞笏山金礦下被困七天七夜的工人們迎來生的希望，救援人員終於打通了首條從地面至被困工人所處巷道的通道。通過這條生命通道，一張來自井下的紙條傳回地面，上面一句“望救援不停，我們就有希望”令救援人員備受鼓舞。

這是2021年1月17日發生在山東棲霞笏山金礦爆炸事故救援現場的一幕。被困工人如何熬過這漫長的七天七夜，目前不得而知，但地面救援自開始後就一刻不休。

由於工人被困於地面以下很深位置，此次救援難度很大。救援採取“兩條腿”並行，一方面加快清理迴風井井筒障礙物，另一方面加快地面打鑽，開闢生命通道。

18日凌晨5時3分，1號鑽孔與六中段巷道也實現貫通，貫通後採取敲擊鑽桿與井下人員聯繫，沒有收到回應，正通過生命探測儀加大探測力度，努力與其他10人取得聯繫。

新華社記者18日晚從救援指揮部獲悉，救援正計畫啟動7號、8號鑽孔，有望近日進場施工。

與此同時，另一部分救援人員仍在加快清理迴風井井筒內的障礙物。通過一段井筒內視頻畫面可以看到，爆炸致使井筒內布滿了排水管路、電線電纜、鋼絲繩、管道梁、梯子間隔板等物品。工人每組四人，每班六小時，正爭分奪秒加緊清理。

山東棲霞連日來因金礦爆炸事故而廣受關注。18日晚，棲霞又迎來一個寒冷的夜，救援人員將在這“四九”冬日裡徹夜不眠。