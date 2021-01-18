網曝市委書記掌摑市政府秘書長事件 紀委要查

一名中國網民聲稱，中共河南濟源市委書記張戰偉去年11月掌摑河南省濟源市政府秘書長翟偉棟，導致翟偉棟心臟病爆發。河南省紀委工作人員答覆詢問時說，有人反映了這個問題。聯合早報說，該報今天無法從“濟源市尚娟”的微博頁面找到上述貼文，微博欄目只顯示“暫無內容”。另據《新京報》報道，濟源市委主要負責人回應稱，網曝帖文與實際情況稍有不符。

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據聯合早報今天引述消息報道說，自稱是河南省濟源市政府秘書長翟WD妻子的網民尚娟，使命舉報該市書記掌摑翟偉棟，誘發後者心臟病發作。

該報道引據中國《楚天都市報》今天（18日）消息，這名微博博主“濟源市尚娟”自稱是翟偉棟的妻子，前天發文稱，這起事件發生在去年11月11日早上，翟偉棟當時與其他市領導在機關餐廳角落裡吃早餐。“尚娟”詳細講述了實名舉報的原因：2020年11月11日早晨，翟偉棟正在與其他市領導在機關餐廳角落裡吃早餐時，濟源市委書記張戰偉在服務員帶領下走進餐廳，翟偉棟欠身向張某點頭致意。張戰偉在座位坐下後，突然用手指向翟某，並大聲問：“你是誰啊？誰讓你來這兒吃飯的？”翟偉棟大驚，力圖解釋：“書記，大家都在這二吃飯，我一直在這裡吃飯呀。”張戰偉隨即質問:“你是副市長嗎?你是不是把自己當成市領導了?你有什麼資格在這裡吃飯?"並隨即大手一揮,指揮道:“服務員,把這個人給我趕出去!

根據尚娟的舉報，惶恐無措的翟偉棟小跑至張戰偉身旁，想繼續解釋時，張某突然舉起右手,狠狠地打了翟偉棟一記響亮的耳光。受到羞辱的翟偉棟，頓時眼冒金星,雙耳齊鳴，隨後誘發心臟病。

據該報道，“尚娟”提到，作為翟偉棟的妻子，她倍感痛苦與煎熬，特此實名公開舉報張戰偉，“希望還我丈夫一個公道，不能讓老實人受欺負。”

聯合早報說，該報今天無法從“濟源市尚娟”的微博頁面找到上述貼文，微博欄目只顯示“暫無內容”。

另據《新京報》報道，濟源市委主要負責人回應稱，網曝帖文與實際情況稍有不符。該負責人稱，事發的機關食堂平時多為非濟源籍領導用餐地，事發時翟偉棟在此用餐被張戰偉質問後，翟出現過激言語和行為引發爭執起衝突。翟偉棟稱，帖文是妻子未經其同意個人所發，事後已刪除。據報道，濟源市委主要負責人稱，相關部門正調查該事件。