美在世衛促中交出病毒資訊 中國:停止政治施壓

世界衛生組織1月18日召開執行委員會議，美國、歐盟及澳洲均強調赴中國病毒溯源非常重要，美國更公開指只有中國交出資訊才能成功，但中國隨後發言籲“停止科學之外的政治施壓”。世界衛生組織（WHO）第148屆執行委員會（EB）18日至26日以全視訊會議方式舉行，各國公衛部門將高度聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。

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在討論防範及應對突發公共衛生事件議程時，多國站出來對世衛率領的國際專家組到中國進行新冠溯源行動發言，表達關注這項工作的透明度。

首先美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比 （Garrett Grigsby）表示，從世衛成員國在2020年5月一致通過決議案，要求儘快調查疫情源頭，距今已經過去8個月，調查團終於在上週抵達中國，然而，只有在中國當局把手中資訊交出來的前提下，才有辦法查出結果。

格瑞斯比進一步表示，這些資訊包括武漢華南海鮮市場爆發案例的病毒基因定序、動物實驗結果，可溯及2019年的實驗及血清等研究內容，並讓調查團能夠接觸醫護、病患與實驗人員。

他強調，隨着變種病毒持續出現，全球科學家必須能公開、即時共享病毒基因定序與樣本等訊息，這一點十分重要。

此外，他公開感謝英國、南非都“即時、公開、詳細地”共享變種病毒相關分析，也感謝巴西、日本、墨西哥“迅速、透明地”共享變種病毒資訊。

奧地利駐日內瓦大使費索伯格（Elisabeth Tichy-Fisslberger）代表歐盟發言，表示世衛是全球衛生的科學組織，調查及了解病毒起源將使世界能夠更好地控制和應對這種大流行和未來的健康威脅。

歐盟認為國際專家小組最終獲准前往中國，與中國合作進行調查，歐盟非常重視這項調查，強調調查除需要透明度，也需進入相關地點獲取數據，要求世衛定期通報進度。

澳洲代表發言則提到，國際專家組已經抵達中國，期待能獲得相關訊息，澳洲重視透明度，並要求世衛對此定期報告。

而中國代表發言時則先讚賞世衛在疫情應對中做出的不懈努力，認為世衛在應對工作卓有成效，再提疫情發生以來，中國以公開透明負責任態度即時發布疫情訊息，但提到病毒溯源時，則指出科學研究有其規律及科學要求，應由科學家商定具體工作，要相信科學家，“停止科學之外的政治施壓”。

世界衛生組織執行委員會的主要職責是執行世界衛生大會的決定和政策，並向世界衛生大會提供建議、促進相關工作。