美在世衛促中交出病毒資訊 中國:停止政治施壓

Les Etats-Unis ont appelé le 18 janvier la Chine à autoriser une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) venue à Wuhan enquêter sur l'origine de la pandémie due au coronavirus à interroger "des soignants, d'anciens patients et des employés de laboratoire" et à garantir l'accès aux données et échantillons médicaux.

© ONU