菅義偉內閣的不支持率首超支持率

據日本讀賣新聞社15-17日的實施的輿論調查，菅義偉內閣的支持率已下降到39%，不支持率達49%，不支持率首次超過支持率。這是菅義偉政權在該社連續3次的調查中呈現下降趨勢。

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支持率從上次調查（去年12月26～27日）的45%下降6個百分點，去年9月的內閣出發以後最低。不支持率從上次的43%提高了6個百分點。

有關政黨支持率，自民黨為37%（上次38%），立憲民主黨5%(上次3%)等，無黨派派層支持率為46%(該47%)。

18日是日本第204屆例行國會開幕，首相菅義偉在眾院全體會議上發表了上任後首次施政方針講演，輿論調查顯示民眾對政府治理新冠蔓延的明顯不滿，目前因新冠疫情已向11個都府縣發布的緊急事態宣言。

菅義偉他表示“將儘快擺脫（疫情最為嚴重的）第四階段”。呼籲實現讓國民充滿“安心”與“希望”的社會，並表示為了使疫情早日收縮，自己將親自“站在抗疫鬥爭的最前線，越過難關。”鑒於醫療體制告急，大批患者不能住院，為此他表示“將強有力地推進”確保病床等工作。為提高餐飲店縮短營業時間措施的實效性，菅義偉表示力爭儘快提交寫入補償和罰則的新冠特別措施法修正案。菅義偉提出：盡最大可能，為2月下旬啟動接種做好準備。