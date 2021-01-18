香港疫情現急速反彈勢頭 今料增高雙位數確診人數

香港的第四波武漢肺炎疫情近日由低位的29宗連升四天，昨日新增55宗確診個案，並有超過80宗初步確診個案，一旦確診，將會是一個月以來的新高。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，香港疫情出現「明確急速反彈信號」，料疫情將惡化，而九龍的油麻地區因為有不同傳染高危風險重迭，更應擴大強制檢測範圍。

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香港自上月1日起出現80宗以上的高雙位新增確診個案，最高單日新增112宗確診個案，其後回落，由本月起，每天新增確診個案在25至60宗之間徘徊，至於昨(17日)天逾80宗的初步確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君透露，較多是在油麻地小區檢測中心驗出，相信是當區居民，屬預期之內，呼籲當區居民接受檢測，堵截傳播鏈。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時要儘快釐清有沒有其他地區受到波及。

梁子超指出，油麻地區出現較多個案，與建築地盤工人群組、南亞裔聚居及劏房等三大高危因素重迭有關，如有需要，應擴大該區強制檢測範圍。油麻地強制檢測小區去年底至今累計近百宗確診，昨日便新增11人確診，當局晚上把區內多8幢大廈劃入強制檢測範圍內。隨着港府把該區一幢大廈內一人確診便把大廈列入強制檢測名單以來，該區已有22幢大廈被納入強制檢測名單，兩日合共有超過7100人接受採樣檢測。

另外，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目指出，建築地盤出現爆發，工友返家時可能會帶來不同地區的群組爆發，令小區出現許多隱性患者，期望港府考慮強制建築工友檢測，加強相關的防疫措施。