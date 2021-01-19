中國疫情泛起 又現本土例過百 股市憂增收跌
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中國國家衛健委今天公布，1月18日中國大陸新增新冠肺炎確診病例118例，較上日小增，其中本土病例106例（吉林43例，河北35例，黑龍江27例，北京1例），較上日93例亦增加，境外輸入病例12例（上海4例，浙江3例，廣東3例，山西1例，陝西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。因新冠病例再次激增打擊市場信心，中國股市周二收跌。
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據路透社今天報道說，中國大陸新增新冠確診增至118例，本土106例分布在吉林、河北、黑龍江和北京。根據中國國家衛健委周二公布數據顯示，當日新增無癥狀感染者91例（境外輸入11例）；轉為確診病例60例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察8例（境外輸入5例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者811例（境外輸入259例）。
據路透社報道，中國股市周二收跌，因新冠病例再次激增打擊市場信心，非必需消費板塊和原材料板塊領跌。
滬深300指數收跌1.47%至5,437.52點；滬綜指收跌0.83%報3,566.38點。創業板指數收跌2.055%。上證科創板50成份指數收跌2.52%。滬深300非必需消費品指數跌2.9%，滬深300材料指數跌2.7%。