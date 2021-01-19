新冠病毒/中國

中國疫情泛起 又現本土例過百 股市憂增收跌

新冠病毒報道圖片 Creative Commons / Wikimedia

作者： 小山 4 分鐘

中國國家衛健委今天公布，1月18日中國大陸新增新冠肺炎確診病例118例，較上日小增，其中本土病例106例（吉林43例，河北35例，黑龍江27例，北京1例），較上日93例亦增加，境外輸入病例12例（上海4例，浙江3例，廣東3例，山西1例，陝西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。因新冠病例再次激增打擊市場信心，中國股市周二收跌。