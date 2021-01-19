有調研稱中國GDP有望提前於2030年趕上美國

據一項經濟金融報告稱，新冠病毒疫情危機可能加速將世界經濟重心向東移到亞洲，預測到2030年世界經濟重心將移至中國、印度及巴基斯坦的交彙；該行並預期，中國的GDP有望於2030年趕上美國，較原先預期提早兩年實現。

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據路透社今天引述安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司--裕利安宜（Euler Hermes）發表的報告稱，疫情將加快世界經濟重心東移，中國GDP有望提前於2030年趕上美國。

根據裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋撰寫報告指出，世界經濟中心自2002年起已逐漸東移亞洲。展望未來，隨着亞太區率先自新冠疫情中恢復過來，東移的速度可能較先前預期為快；預測到2030年，世界經濟重心將落在中國、印度及巴基斯坦的交彙。報告並指，中國將是後疫情世界的相對贏家，其GDP將較發達經濟體領先兩年（相比疫情前的長期走勢）。中國較世界其他國家更早走出疫情，政府當局亦已作好長遠規畫。該行於2019年末原預測，中國的GDP將於2032年趕上美國，但現時預測該目標可提早兩年實現。

據裕利安宜稱，上述情況加上區內的自由貿易協定，將有助增強亞太區貿易一體化。區域之間的貿易占該地區總貿易的一大部分（2010年代平均為74%），且經濟體之間的貿易互補性較高，這種情況可能會持續下去。而近期中國、日本和韓國等15國在內近期簽署的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），亦表明該地區將繼續和加強貿易一體化。報告認為，中國、韓國、新加坡及日本將會最受惠於進一步的區域貿易一體化。從區內出口專業化、競爭力及貿易互補性來看，該四個國家的出口尤其具競爭力，且與區內其他地方互補。

據路透社說，這情況對政策制定者和企業的挑戰，將是應對全球經濟平衡逐漸轉變，更具體來說就是中美競爭。對於許多經濟體而言（特別是歐盟），其目標將是確立與亞洲的商業策略，同時保持與美國的同盟關係，使其能自亞洲區域一體化中受益。