河北南宮5天建成方艙 含1500張床位

據英國《獨立報》網站1月16日報道，為收治近期激增的新冠肺炎患者，中國建造了一座有1500套方艙隔離房的醫院。據中國媒體報道，這座醫院是位於北京以南的河北省南宮市正在建造的6座臨時醫院之一，6家醫院共有6500間病房。所有設施一周內完工。

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報道稱，中國基本上控制住了新冠疫情，但自2020年12月以來卻出現了本土病例激增。

據報道，在南宮市和河北省會石家莊市，現在有近700名患者在接受治療。石家莊還在建造一座有3000間病房的醫院。

報道表示，這些新醫院的建設速度之快讓人回想起2020年1月武漢為收治新冠患者僅用6天就建成一座有1000張床位的醫院。

近期，北京、黑龍江和遼寧以及四川等省份相繼暴發了疫情。

中國國家衛健委發表的一份聲明說：“處置難度加大。在同一省份或城市出現多條傳播鏈，發現疫情時已經出現社區傳播，疫情防控難度大。”

國家衛健委表示，近期疫情均為境外輸入，是境外入境人員或被污染的冷鏈進口物品引發，隔離場所管理不規範、接觸進口冷鏈物品工人防護不到位等是重要原因。

據報道，石家莊已經完成了臨時醫院1000間病房的建設。所有設施將在一周內完工。