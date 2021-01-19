美媒指美中貿易協議一周年中方採購承諾未達標

一年前簽署的美中第一階段貿易協議因為改善了一些美國公司的營商環境受到讚譽，不過中方兌現大幅增加對美商品採購這一承諾的進展滯後。此項承諾是該協議的一塊基石。在第一階段協議採購協議的兌現方面，中國在增加農產品進口方面的執行情況好於製造業和能源產品方面。特朗普離任，拜登20日上任，美中第一階段貿易協議前景如何，引發關注。

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據華爾街日報報道，美中貿易協議一周年，中方採購承諾未達標。按照特朗普(Donald Trump)政府促成的這份協議，中國同意在2020年底前購買約1,590億美元的美國商品。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究人員Chad Bown進行的分析顯示，截至2020年11月，中國實際自美採購了約820億美元的商品，完成了上述目標的52%左右。

經濟學家已將中方採購進度落後部分歸咎於新冠疫情的影響；疫情削弱了中國國內對海外商品的需求，壓低了進口能源的價格。

據該報道說，2020年1月15日簽署的美中第一階段貿易協議還敦促中國進一步向美國公司開放市場——中國政府在這方面取得了很大進展，尤其是面向美國金融公司的市場准入。作為交換，特朗普政府在協議中同意削減對部分中國輸美產品加征的關稅。不過，目前仍有每年約3,700億美元的中國輸美商品被加征進口關稅，也就是說大部分中國輸美商品都受到影響。

美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)會長克雷格·艾倫(Craig Allen)表示：“我確實認為，從結構性角度看，中方履行了所有承諾。但從數量角度看，他們做得還不夠。” 艾倫說：“總體而言，美國在此過程中失去了很多就業機會。”該委員會代表在中國做生意的大型美國公司的利益。

美中貿易全國委員會和牛津經濟研究院(Oxford Economics)上周四聯合發布的一份報告估計，美國對中國輸美商品加征關稅加上中方採取反制性關稅舉措，已導致美國損失多達24.5萬個就業崗位，一個原因是依賴進口自中國的零部件以及其他產品的美國公司成本上升。

據該報道，在被問及北京方面對該協議的落實情況時，中國海關總署發言人李魁文提到，數據顯示中國對美國產品的進口增加，特別是大豆和豬肉等產品。

這項中美雙方在一年前簽署的協議實際上是緊張的貿易戰之後達成的停火協議，被稱為“第一階段”協議，等同於承認協議沒有完全實現美國總統特朗普(Donald Trump)為美國企業創造公平競爭環境的目標。

除了要求中方加大對美國商品的採購力度之外，該協議還尋求通過保護知識產權、改善美國金融服務公司的市場准入以及避免強迫外國公司轉讓技術等方式，解決美國企業長期以來批評的結構性障礙。

許多美國企業（但不是所有企業）都對上述貿易協議沒有取消對中國進口商品徵收的關稅提出了批評，稱這些關稅增加了美國企業自身的成本，導致就業崗位流失和產品價格上漲，損害了美國工人和消費者的利益。

同時，疫情期間經濟活動的下降導致美國對中國商品的進口下降5.8%，使得1-11月美國對華貿易逆差下降12%，至2,830億美元。但隨着近幾個月美國進口開始強勁反彈，對華貿易逆差再度上升。

雖然華盛頓方面竭力遏制出現失衡的局面，但中國去年在全球貿易中發揮的作用只增未減。中國政府上周四公布，在醫療物資和居家辦公電腦設備出口強勁的推動下，2020年中國出口同比增長3.6%，達到創紀錄的2.6萬億美元。

由於進口略有下降，中國與全球其他地區的貿易順差擴大至5,353.3億美元，為2015年以來最大。

萊特希澤上周在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時說：“這項協議是成功的。方向已經確定。”他還表示，拜登(Joe Biden)政府應保持該協議不變。萊特希澤說：“只要使用這些工具、保留當前的關稅和中方的採購承諾、並確保中國遵守承諾就可以了。”美國候任總統拜登(Joe Biden)和他的助手已表示，他們將維持對中國的強硬立場，但尚未討論如何對待該第一階段貿易協議。

彼得森國際經濟研究所的Bown稱，截至去年11月，中國兌現了67%的農產品採購目標，但製造業產品和能源產品的採購目標分別只兌現了52%和31%。支持該協議的人士認為，疫情導致的能源價格下跌是能源進口目標兌現程度不佳的原因之一。另一些人則對這些數字目標的有效性提出了質疑。

據該報道說，Cato Institute的貿易政策研究副主任Simon Lester稱，即使在最初簽署時，人們也沒有期望這些目標會實現。他表示，中國未能實現目標恰恰說明了讓政府管理貿易存在的問題。