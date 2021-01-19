習近平探營北京冬奧籌備及選手訓練 河北疫情反彈下顯微妙

中共總書記習近平18 日視察2022年北京冬奧籌備進度及選手訓練。在東京奧運舉辦尚有變量、全球疫情未息、隔鄰河北又屬疫區下，這項視察被認為有為冬奧如期舉行背書的宣示作用。

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據中央社今天報道指出，習近平視察北京冬奧籌備，為如期舉行背書宣示。該報道引述新華社消息，習近平18日先後前往位在北京市區的首都體育館，以及位在延慶區的國家高山滑雪中心、國家雪車雪橇中心視察，了解場館建設和選手訓練情況，且探望運動員、教練、冬奧籌備團隊及場館施工人員代表等，並強調要把中國“冰雪運動、特別是雪上運動搞上去”。

據該報道稱，2022年北京冬奧，對中國、北京，以及習近平而言，都存在着重要意義，因此受關注程度並不低於2008年的北京夏季奧運。首先，對中國而言，2022年北京冬奧是中國第2度舉辦奧運。儘管不像美國、英國、日本、法國般舉辦2次夏季奧運，但也足以滿足民族自豪感，符合中共的需要。其次，對北京而言，透過2008夏季奧運及2022冬季奧運，使北京成為全球第一個同時舉辦過夏奧及冬奧的城市，不但讓北京名留奧運史，也能讓中國臉上增光，同是民族自豪感的來源之一。

對習近平而言，2022北京冬奧的舉辦，使他得以和前任中共總書記胡錦濤並駕齊驅，成為任內同樣舉辦過奧運會的中共領導人。在注重功勳偉業的中共黨文化中，是十分重要的一環。

據中國媒體說，自2017年1月以來連同這次在內，習近平已是第4次視察2022年北京冬奧籌備進度，習近平對冬奧的重視程度，可見一斑。

此外，2019冠狀病毒疾病疫情蔓延全球，導致2020東京奧運延期舉行至今，且續辦與否變量不斷；且全球疫情能否在明年2月前消弭，仍難確定；加上近來河北省的疫情，讓外界與北京冬奧產生聯想。這些因素，都讓習近平這次視察，具有為2022北京冬奧如期舉行背書的宣示作用。

據中央社說，2022年北京冬季奧運會及冬季殘障奧運會，將於同年2月上旬起陸續登場，並設有城區、延慶、張家口等3 個賽區。其中，張家口位在河北省，與北京遠郊的延慶同為戶外賽事的舉辦區。