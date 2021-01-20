中國宣布制裁蓬佩奧等前特朗普政府官員

在拜登宣誓就任美國新總統後，中國外交部隨即發表聲明宣布，制裁包括蓬佩奧在內的美國前總統特朗普政府28官員。而蓬佩奧在離任前夕發表聲明，指控中國政府對新疆維吾爾族等少數民族"犯有種族滅絕罪行"。

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法新社報道，中國外交部周三以"侵犯主權"為由，宣布制裁28名美國人員，包括前國務卿蓬佩奧，前次國務卿克拉赫，前白宮貿易顧問納瓦羅，前國家安全顧問奧布萊恩及博爾頓，負責東亞及太平洋事務的前助理國務卿史達偉以及曾到訪台灣的前衛生部長阿紮爾等。

中國外交部指他們"嚴重干涉中國內政、損害中國利益、傷害中國人民感情，也嚴重破壞中美關係"。受到中國制裁的28名美國官員家屬也被禁止入境中國和香港、澳門，關聯企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。

此前，美國國務卿蓬佩奧在卸任前夕發表聲明，指控中國政府對新疆維吾爾族等少數民族進行種族滅絕。蓬佩奧的聲明表示，中共至少自2017年3月起，持續對新疆維族等少數民族犯下違反人道罪，包括任意拘捕或剝奪超過100萬人的人身自由，強迫節育和勞役，及對他們信仰、言論與行動自由加諸嚴酷限制。 蓬佩奧並要求中共立即釋放遭拘禁及迫害的新疆維族與其他少數族群，並對有關罪行人士追究責任。

另外在美國總統特朗普卸任前夕，伊朗政府也宣布將制裁特朗普及美國多名高級官員，包括國務卿蓬佩奧、 財長努欽、前國防部長埃斯珀、 代理國防部長米勒 、 前白宮國家安全顧問博爾頓、中情局局長哈斯佩爾及美國伊朗事務特別代表胡克等。