拜登就職演說強調團結克服挑戰

美國新任總統拜登周三在華盛頓宣誓就職，成為美國第46任總統。拜登在隨後的演說中強調"全美團結"，並稱"這是歷史性的充滿希望的一天"。

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法新社報道，78歲開始總統任期的拜登也是美國最年長的一位總統。拜登在宣誓就職後在國會大廈階梯上發表20多分鐘的演說，他稱對美國人來說，"這是歷史性的一天，也是充滿希望的一天"。

拜登在演說中多次強調美國人"團結"，他表示深知美國目前面臨的"現實而深刻的分裂"，他形容，他是所有美國人的總統，強調美國可包容分歧，可以對抗本土極端及白人至上主義。拜登表示，"所有的分歧都不應導致全面的對抗"，他說，我們應該捍衛真理並與謊言展開鬥爭。

目前美國正深陷致命新冠疫情之中，拜登在演說中為全美40萬染疫死者默哀禱告，並警告美國可能正邁入疫情最致命的階段。他說，美國需要全力以赴、堅持撐過這個黑暗的冬季。他表示盼望美國能戰勝疫情，再次成為世界的燈塔。

美國總統就職典禮在首都華盛頓國會山莊嚴密保安下順利完成。出席典禮的嘉賓包括三名前總統克林頓、喬治布什和奧巴馬以及他們的妻子。卸任副總統的彭斯也和妻子一同出席典禮。而卸任總統特朗普則沒有出息拜登的就職典禮。

特朗普在周三告別白宮後，已返回佛羅里達州海湖莊園。特朗普在途中受到他的支持者熱情歡迎。特朗普在離開華盛頓時表示，他未來將"以某種形式重返"。