日本輿論熱議拜登就任總統

美國當選總統拜登1月20日宣誓就職。典禮議程基本上跟歷屆總統的就職儀式一樣，拜登在國會大廈前的台階上宣誓，然後前往白宮。

廣告 繼續瀏覽後續

日本媒體紛紛熱議拜登就任美國總統。《日經中文網》發表署名為“小竹洋之”題為《拜登上台“美國優先”也不會結束》文章指出：在處於大蕭條期間的1933年3月4日，美國總統富蘭克林·羅斯福發表了第一任期的就任演說，表示“我們唯一值得恐懼的就是恐懼本身”。這句鼓舞了危機下的美國人民的名言至今仍未過時。

羅斯福還說：“國際貿易關係也極為重要，但鑒於時局和必要性，健康的國內經濟的確立是先決條件”。體現出即使被稱為“向內”，仍希望優先通過羅斯福新政實現經濟復興這一決心。

意識到這位前輩的美國新任總統喬·拜登或許也懷有相同想法。

《產經新聞》1月20日刊登署名“住井亨介”的題為《拜登 最高齡的總統就任 健康面存在不安 也有癡呆症的疑惑》，文章指出：就任美國總統的拜登，去年11月迎來了78歲的生日，就任的時點是“史上最高齡的總統”。

文章還指出：到目前為止，歷代總統最高齡是里根（在任1981～89年），78歲的生日前結束了任期。

試看過去的民主黨的總統，肯尼迪就任時43歲，克林頓是46歲，奧巴馬是47歲，年輕人就任總統的很多，拜登的高齡是很突出的。看現在，主要國家首腦的年齡，其他70多歲的只是日本的菅義偉了(72)。

根據拜登陣營公布的體檢結果，此人88年腦動脈瘤(riyuu)發病，現在也是心率不齊，在某種程度上是不需要治療的，看來是執行總統的職務的健康身體。

但是該文也指出他在健康方面的不安因素，指出他有老年癡呆症之嫌等。