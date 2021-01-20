桃醫感染擴大確診十人全台警戒台灣燈會32年來首度停辦

台灣防疫指揮中心指揮官陳時中（圖）2021年1月16日晚間臨時舉行記者會，宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和日前染疫醫師接觸；同病房逾30名護理人員居家隔離、22 名醫師在醫院隔離7天。

台灣衛生福利部直屬的大型「桃園醫院」院內群聚感染事件擴大，已經進入了小區，短短九天已有醫師、護士、看護、親屬等十人確診，院方緊急把住院病患220人移出分散到其他醫院，化學兵展開消毒。鑒於疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌宣布，台灣燈會今年停辦，這是32年來第一次停辦，估計觀光產值將損失100億新台幣。

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「桃園醫院」是台灣衛生福利部對抗新冠肺炎疫情的重點醫院之一，這次院內感染，是由一位美國返台的六十多歲男性確診病患，傳給一位協助為他插管治療的住院醫師開始，然後在院內傳染，又隨着醫護人員下班回家，傳染進入小區。

疫情指揮中心即起派員進駐桃園醫院全面控管，把傳出疫情的六樓、七樓、九樓、十樓等四個樓層的住院患者，依接觸風險的高低分成三個等級，第二級和第三級風險較低，共220人，轉移到其它醫院治療。第一級是指曾與確診者直接接觸的病患，有十多人，因為風險較高，在桃園醫院就地隔離。

院內採取「分艙分流」的管制措施，全院分成紅黃綠三區，各區的醫護人員不能跨區進出。內科不屬於紅區的病房還有兩百多位病患，由完全沒有接觸過確診者，不是紅區的十幾名醫師護士輪流照護，並嚴格禁止進入紅區。

台灣的國防部也發布命令給所有部隊，下令全體官兵，如非必要，應避免進入桃園地區；同時落實分級醫療，官兵如非急迫需求，暫緩進入醫療機構。

桃園地區的部隊，即日起十四天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動，包括體能測驗、體能檢查、新兵懇親、會議等，公務盡量改用電話、視訊等方式進行；十位確診者曾去過的桃園地區公共場所，如南門市場、機場捷運的摩斯漢堡等也紛紛展開消毒。

另外台灣燈會自1990年開始、32年以來首度停辦。今年承辦的新竹市長林智堅表示，今年規畫的是「城市型燈會」，許多巷道也是展覽場，人來人往，無法做到實名制或限制飲食，加上台灣燈會歷年人潮都超過百萬人次，防疫難度很高；其次國際疫情嚴峻，台灣疫情也爆出醫院群聚感染；第三，新竹是台灣半導體重鎮，新竹科學園區許多業者都反應希望停辦燈會，以免員工參加燈會有感染的風險。

全台灣中小學今天舉行結業式、開始放寒假，大學多半已放寒假，各種寒假營隊即將展開，教育部昨晚急發通報給各級學校，如果無法在各種寒假營隊活動前，嚴格執行完整風險評估，並規畫防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

原定24日舉辦「2021渣打台北公益馬拉松」比賽，預計參加的選手有2萬9千人，確定取消。台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等五大都會區的春節燈會也全部取消或延期。