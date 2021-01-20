獨立專家組：世衛和中國錯失遏制武漢肺炎先機

當世界衛生組織（WHO）國際專家組終於在武漢肺炎爆發一周年之時獲准在武漢調查疫情源頭之際，由世界衛生大會（WHA）成立的獨立小組發表中期報告，直指中國隱瞞疫情，錯失遏制疫情先機，而世衛則遲於提出警告。中國反駁報告說法與事實不符，外交部更表示，小組說中國「可以做得更好」，不等於「做得不好」反指大多數國家沒有好好利用獲得的疫情消息作出反應。

廣告 繼續瀏覽後續

武漢肺炎在全球感染了9609.7萬人，導致205.4萬人死亡，世衛專家賴恩( Mike Ryan)昨(19日)更預料，武肺死亡人數「很快」便會達到每周十萬人之譜。

同日，世衛大會議決成立、由國際專家組成的「大流行防範和應對獨立小組（IPPR）在世衛執行委員會視頻會議上提出中期報告，指去年1月，中國地方和國家衛生部門很明顯可以採取更快的行動和公共衛生措施來避免災難，可惜「大規模的疫情隱匿，助長了武漢肺炎蔓延全球」。

路透社報道，小組共同主席的新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）和利比利亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）更在會上指出，全球對疫情威脅未能做好充分的準備，在世衛發出病毒可以「人傳人」的警報後，太多國家予以忽略，未能迅速果斷地採取行動及採取必要措施。

小組更質疑世衛反應遲緩，不明白世衛緊急委員會(Emergency Committee)為何遲至1月第三個星期才舉行會議，而國際緊急警報更要遲至1月30日才發出。小組雖認為，世衛受限於中國沒有提供實時、準確的通報，但《國際衛生條例》的共享訊息機制也沒有「確實派上用場」。另一份IHR報告曾提及，世衛去年1月1日要求中國核實關於武漢不明肺炎的報道，但兩日後才收到中國答覆。

會中多國認同並支持相關調查工作，呼籲世衛改革或改善機制，並強化世衛功能，以確保可以有效應對不斷發展的挑戰。不過，中國代表發言時則駁斥IPPR和IHR報告，強調報告未能全面真實反映中方與世衛秘書處在去年1月1日至3日之間的溝通的事實。

這份根據數百份檔案、專家諮詢與訪談100多名一線人員得出的報告指出，中國當局宣稱在2019年12月底才發現武漢肺炎病例，但早在當年11月，武漢已傳出多宗不明原因感染肺炎病例；但即使根據武漢官方說法，最早是在當年12月8日發現病例，然而，中國政府也遲至同月31日才通報世衛，即消息被掩蓋了三個多星期。至於病毒可以「人傳人」則到了1月中旬才承認，到了該月23日，武漢緊急封城，但同時反對各國對中國採取旅遊限制，病毒隨着春節假期擴散中國全國和全球。

在北京，中國外交部發言人華春瑩在記者會上指出，注意到報告認為中國有關部門可以做得更好，但這與「做得不好」是兩碼事，而中國會繼續本着“沒有最好，只有更好”地不斷改善；此外，不要忽略的是，報告指出，「只有少數國家充分利用了獲得的信息作出反應。」

她接着列舉例子稱，中國在2019年12月31日起的兩日僅發現40多個病例的情況下，決定關閉華南海鮮市場；重申「中國作為最早拉響全球抗疫警報的國家」，當機立斷，為抗疫贏得了時間。

獨立小組（IPPR）因應世界衛生大會於去年5月19日的決議成立，針對WHO應對武漢肺炎的工作啟動公正、獨立和全面評估，成員共有11人，包括美國、法國、英國、墨西哥、印度、哥倫比亞及中國等專家，中國代表是該國防疫權威鍾南山。