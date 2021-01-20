香港首設全民檢測的核心區 70幢大廈居民須強檢

香港昨日新增56宗武漢肺炎確診個案，雖較之前一日的107宗下降，但源頭不明個案在過去兩周仍佔總數的三成多，反映社區傳播風險仍在，港府決定，延長原訂今晚結束的社交隔離措施一星期，即二人限聚令、晚市禁堂食等限聚措施會延長至27日。另外，又決定在有逾百宗確診個案的油麻地首次引入「核心區域」措施，核心區內的大廈，無論有否確診個案，其居民均須接受「全民普檢」的強制病毒檢測，當中包括遊客肖到的廟街。

廣告 繼續瀏覽後續

在昨(19日)天新增的確診個案中，超過一半來自油尖旺區，港府決定首次引入的核心區域在油麻地設立，區內70幢大廈居民均須接受強檢。不過，香港以人口稠密著稱，區域內外可能只是一街之隔，人員流動頻密亦令計畫效用成疑；另外，區域內的廟街有甚多攤販擺買，但強檢以大廈為單位，有呼吸系統科專家醫生憂慮，若不將大廈外的排檔或區內人流多的商場同樣列入強檢範圍，病毒仍可自由輸出輸入。

上述憂慮同樣適用於昨晚被劃入「強制檢測區」的深水埗，在「強制檢測區」內，在未來14天，若出現一宗或以上確診個案，區內6幢大廈居民或在區內逗留超過兩小時的到訪者便須接受強檢。但該區舊樓較多、人口更稠密，並以低下階層人士居多，區內有專售計算機的商場和街市，當區區議員何啟明和呼吸系統科專科醫生梁子超均憂慮，不將大廈外的排檔或區內人流多的商場及街市同列檢測範圍，是較大漏洞，病毒可能經顧客或文件販傳播，梁建議，若附近有確診，相關商戶應檢測，若發現商戶確診，應儘快檢測所有商戶，並根據爆發情況決定是否要求曾到訪的顧客檢測。