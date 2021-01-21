北京制裁蓬佩奧等前特朗普政府官員 拜登政府稱"徒勞無益"

美國新任總統拜登就職之日，中國外交部宣布制裁包括前國務卿蓬佩奧在內28名特朗普政府成員，拜登政府周四對北京此舉進行譴責，稱此舉是"政治分化"，"徒勞無益"，呼籲兩黨齊聲譴責。而拜登政府初步展現對中國強硬立場受到澳大利亞的歡迎。

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法新社報道，美國國家安全委員會發言人霍恩（Amily Horne）對法新社說：“在拜登宣誓就職當(中國）實施這些制裁，似乎是在玩弄政治分化。”她表示，此舉行不通。美國不接受這一"適得其反"的決定。她並表示，"總統拜登將與兩黨(共和黨及民主黨）領導人合作，使美國地位超越中國之上"。

另外，美國國務卿提名人布林肯19日表示，他支持特朗普的對中國強硬立場。澳大利亞駐美國大使斯諾蒂諾斯指出，他歡迎拜登政府初步對中立場，這有望與"我們以往的立場一致"。

拜登曾誓言，在他就任後頭幾天，將撤消特朗普的若干主要政策。各界擔心可能包括美國減輕對中國施壓。但布林肯19日表示，他支持特朗普的強硬立場。

布林肯在參議院任命聽證會上表示："當我們檢視中國，中國無疑對美國構成最大挑戰，其挑戰更勝任何國家"、"我們應該開始從一個強有力位置與中國打交道，而非弱勢姿態。" 斯諾蒂諾斯對布林肯的聲明表示歡迎。他並指出，這項聲明與澳大利亞過去一年來扮演抗衡中國的領導角色一致。 斯諾蒂諾斯表示，他預期拜登政府將"相當具策略性"，並繼續支持澳大利亞。