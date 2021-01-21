拜登將簽署10項行政命令對抗新冠疫情

美國總統拜登入主白宮後將立即簽署10項行政命令並採取一系列措施，對抗新冠疫情，包括搭飛機及公交車時必須配戴口罩，以及指示救災基金用於協助重啟學校等。拜登表示，下個月美國新冠病毒死亡人數可能會超過50萬。

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拜登周四表示，下個月美國新冠病毒死亡人數可能會超過50萬。拜登在白宮一場活動中指出，疫苗推動工作"迄今是一場慘敗"。 他說：在情況好轉前，疫情將繼續惡化。

拜登政府周四下午將公布詳盡防疫策略，以促進疫苗接種及檢測，同時側重科學專業，這項策略以7大目標為基礎。拜登在就職演說中警告，疫情正進入"最致命階段"。

拜登已委派行動小組協調各州抗疫，初步預計四月底前在全國提供1億劑疫苗，加快檢測。另外也會緊急立法增加必需物資供應，包括口罩。美國政府期望可以在100日內安全地重開學校。

另外，美國政府又計畫撥款給予州政府及地方政府應對疫情，設立新的辦公室在聯邦層面協調抗疫。

據美國官員表示，拜登簽署的行政令包括在機場等公共場所必須佩戴口罩，指示救災基金用於協助重啟學校。拜登還計畫簽署多項命令建立一個新冠病毒測試委員會以加強檢測、解決供應短缺、建立國際旅客的相關規定、並將資源引導至那些受到疫情打擊最深的弱勢族群。 拜登並將指示聯邦緊急管理局對各州及美國原住民各族群做出全額補貼。拜登的措施當中，緊急管理局旗下的災難援助基金也將對重啟學校的相關成本做出“全額補貼”。

白宮疫情應急小組召集人Jeff Zients在與記者召開電話會議時表示，“這是一個全國性緊急狀態，我們需要做出相應處置。”

美國是全球疫情最嚴重國家，迄今超過4萬5000人死亡。