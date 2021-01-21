特朗普給繼任者的親筆信 拜登說寫得很友好

2021年1月20日，就職典禮幾小時後，拜登總統在白宮橢圓形辦公室簽署了他的第一份行政命令。

剛剛入主白宮的美國新總統拜登，簽署17項政令，逆轉特朗普任內多項重大舉措。與此同時，拜登披露了一個秘密：特朗普留給他的信“很友好”。

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特朗普臨離任都沒有承認自己敗選，他在1月20日在安德魯斯發表的總統演說中，只祝願新政府順利，但決口不提新任總統拜登的名字。

特朗普做了一個非常罕見的決定，打破美國150年來的傳統：不出席拜登就職大典。這是特朗普1月8日作出的決定。但是他的副總統彭斯出席了，就職儀式結束後，彭斯夫婦向副總統哈里斯夫婦告別，哈里斯夫婦按照傳統，送別彭斯夫婦。

美國離任總統還有一個傳統，就是前任離開白宮時，會給繼任者留下一封信，事前許多分析稱，特朗普既然拒絕出席拜登就職大典，那麼，他幾乎沒有可能給拜登留下一封信。

這封信或者是提醒，或者是勉勵，這場大選這麼對峙，一直對峙到最後，特朗普有什麼可說的呢？

當特朗普離開白宮不久，爆出特朗普給繼任總統拜登留了一封信的消息時多少令人震驚。但是信的內容無人清楚。

拜登總統和家人在就任典禮舉行完畢幾小時後進入了白宮，拜登簽署了一系列重大的扭轉特朗普政策的重大決定，包括重返『巴黎氣候協議』，包括將重返世界衛生組織，前者立即受到法國總統馬克龍的歡迎，馬克龍反用特朗普“讓美國偉大”一句話的意思來激勵拜登：“讓地球偉大”，後一個決定則受到世衛組織譚德塞的鼓掌。

現在，剛剛從白宮傳出另一個消息，在白宮橢圓形辦公室就位的拜登宣布，他的已飛往佛羅里達的前任特朗普給他留下了一封“非常友好”的信。

寫信的傳統始於前總統里根。這些信有時更像留言，有些很幽默，有些是鼓勵，有些是勸勉，有些還帶有和解的意思。老布什1992年大選敗給克林頓，但告別白宮時給克林頓留了一張紙條，其中有 “我不是一個擅長提建議的人，我只想說，千萬不要因為有人批評你而感到灰心，不要因此偏離最初的方向。讀到這封信時，你已經成為了我們的總統。我祝福你，也祝福你的家人。現在，你的成功就是我們國家的成功。我為你加油。祝你好運——喬治。”

老布什的信寫的誠懇動人，希拉里後來回憶這件事時都感動得哭了。

特朗普給拜登寫了什麼？正在簽署首批政令的拜登從白宮橢圓形辦公室表示：特朗普“總統寫了一封友好的信”，新總統沒有交代這封信的任何細節，只是強調它屬於“私人領域”。