美國重返世衛組織：聯合國表示歡迎

美國新任總統拜登上任伊始承諾，美國將重返世界衛生組織，聯合國及世衛等紛紛表示歡迎。美國傳染病專家安東尼·福奇周四以拜登首席醫學顧問的身份，表示美國將繼續作為該組織的一員，以多邊方式應對疫情，並與國際社會共同從疫情危機中復蘇。

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法新社報道，美國新總統拜登上任後即承諾，美國將重返世衛組織，讓國際社會鬆了一口氣。法新社援引駐日內瓦的國際發展高等研究所吉克布奇表示，世界衛生組織又重新成為一個"完整"的組織。在拜登就任不到24小時就做出重回世衛的承諾，表明拜登政府與前任特朗普截然不同的執政理念。法新社稱，特朗普竭力"淡化"疫情，並指責世衛成為中國的操控的"木偶"。

世衛總幹事譚德塞周四與美國副總統賀錦麗通話，對美國的決定表示感謝。譚德塞並說，“對於世界衛生組織以及全球健康而言，今天都是一個好日子"。

此前，美國傳染病專家安東尼·福奇周四以拜登首席醫學顧問的身份，通過視頻方式在世衛大會發言中宣布，“美國將繼續作為世界衛生組織的一員"。福奇表示，除了停止退出世衛組織，美國“也將停止撤回其派往世衛組織的工作人員，並重啟美國政府人員與世衛組織的合作。

美國也計畫履行其對於世衛組織的資金義務”，並加強與世衛組織在各層面的技術合作。

另外，聯合國秘書長古特雷斯也通過發言人發表聲明，對美國停止退出世衛組織表示歡迎。聲明表示，秘書長歡迎美國聲明重新與世界衛生組織進行接觸。支持世衛組織對於全世界更好地協調應對新冠疫情的努力絕對至關重要。現在是團結的時候，也是國際社會團結一致共同努力阻止這一病毒及其毀滅性後果的時候了。

聲明表示，由於疫苗是抗擊新冠疫情的重要工具，美國加入並支持新冠疫苗全球獲取機制將推動確保所有國家公平獲得疫苗的努力。