觀點周刊：中國詆毀輝瑞疫苗以掩蓋自身疫苗的失敗

新冠疫情肆虐，似乎令人束手無策。疫苗的問世為我們帶來了巨大的希望。自英國成為第一個批准輝瑞/BioNTech疫苗使用的國家一個多月來，全球已有40多個國家開始實施接種。越來越多的人準備接受疫苗之際，卻傳出挪威23名老年人接種疫苗後死亡的消息，引發多方反響。

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法國《觀點》周刊1月20日刊出一篇文章，揭露中國詆毀輝瑞疫苗的做法。文章以犀利的筆觸寫道：中國官方媒體將一些人的死亡歸咎於美國生產的疫苗，以此作為對中國疫苗受到質疑後的反擊。中國《環球時報》刊出一篇文章，質問美國媒體為何隻字不提輝瑞疫苗在挪威造成的死亡事件，並引用未予披露姓名的“中國專家”的觀點，以極具民族主義情緒的口吻，呼籲老年人暫停使用利用傳訊核糖核酸（mRNA）技術製作的輝瑞疫苗。

文章寫道：實際上，挪威老年人接種疫苗後死亡的事件並非秘密，因為挪威衛生當局在事件發生後很快便公布了數據，並宣布要具體研究相關事件的原因。1月14日，根據挪威公共衛生署的記錄：在針對以養老院中的老年人為主的4，8000名高危人群展開的疫苗接種運動中，有23名老人死亡。

挪威公共衛生署署長史托滕伯格（CamillaStoltenberg）向媒體指出：民眾不必恐慌：根據對部分案例的分析，過世的均為高齡老者，都很虛弱且患有嚴重疾病。她還表示：有一點需要了解的事情十分重要，這便是，挪威養老院每天平均有45人過世，因此23名老年人接種疫苗後過世，並不一定代表意外死亡或與疫苗有關。

針對美國媒體對輝瑞疫苗的負面新聞隻字不提的指控，CNN做出回應說：他們如實報道了挪威衛生當局的公告。簡而言之，根本不存在“陰謀論”之說。只不過在現階段，受到關注最多的是那些高危人群是否適合接種疫苗。

文章作者指出：《環球時報》社論指責西方媒體採用“粗暴的雙重標準”，對輝瑞疫苗致死23名挪威人保持集體沉默，而對不利於中國疫苗的任何消息則大肆宣揚。然而，作者認為，有一點受到忽略的是：民主制度存在獨立的科學專家組，這些專家以十分透明的方式分析數據；民主國家也享有自由的新聞媒體，新聞自由對任何可能的醜聞予以無情的揭露。而這些卻是中華人民共和國所缺少的。這也恰恰是中國科興生物公司（Sinovac）研發的新冠疫苗之所以引發憂慮的問題所在。

文章作者指出：經過2020年加緊對科學家，軍人及普通民眾的接種活動，看起來北京似乎越過了疫苗競賽的終點線，走在了前列。然而，由於沒有公布疫苗第三期臨床試驗的測試結果，中國科興生物公司其實是落在了後面。尤為嚴重的是，這種滅活疫苗開始引發質疑。正在進行第三階段試驗的一些國家的衛生主管部門發布了相互矛盾的初步數據。隨後，科學家們便敦促中國科興生物公司公布更多數據。此後，北京便加強了對輝瑞疫苗的質疑。

《觀點》周刊指出：用攻擊對手的方式來轉移對自身疫苗質疑的做法，頗具危險。